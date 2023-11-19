Німеччина переманює українських біженців з Польщі: що пропонують

У своїй нещодавній заяві федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль наголосив на важливості полегшення доступу біженців з України до ринку праці країни. Незважаючи на те, що багато з них досі не вивчили німецьку мову на достатньому рівні, він закликав бізнес брати на роботу українських біженців, підкресливши, що мову можна також вивчити через досвід роботи.

Згідно зі статтею в газеті Welt am Sonntag, 100 000 українців нещодавно закінчили інтеграційні мовні курси, і ще 100 000, як очікується, зроблять це. Міністр Гайль висловив готовність активно залучати біженців до ринку праці, беручи до уваги той факт, що Німеччина прийняла два мільйони біженців і досі потребує кваліфікованих працівників. Крім того, є близько 200 000 осіб з інших країн походження, які володіють необхідними навичками і шукають можливості працевлаштування.

Щоб полегшити цю інтеграцію, міністр розповів про плани центрів зайнятості регулярно надавати цільові пропозиції щодо працевлаштування, забезпечуючи біженцям необхідну підтримку для пошуку підходящої роботи. Ця ініціатива має на меті подолати мовний бар’єр і допомогти біженцям ефективніше адаптуватися на німецькому ринку праці.

Варто зазначити, що українські біженці, які проживають у Німеччині, можуть заощаджувати середньому 494 євро (19,1 тис. грн) на місяць після сплати всіх рахунків і витрат. Дослідження під назвою “З Польщі до Німеччини: Нові тенденції в міграції українських біженців”, проведене Міграційною платформою EWL та Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі, показує, що 38% респондентів повідомили, що у них залишається понад 500 євро (19,4 тис. грн) щомісяця після сплати всіх витрат на проживання в Німеччині.

Ці дані свідчать про сприятливі фінансові перспективи, з якими можуть зіткнутися українські біженці, проживаючи в Німеччині, і ще більше підкреслюють можливості, доступні для них на зростаючому ринку праці країни.