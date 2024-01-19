Інструктор ЗСУ розкрив секрет безпечного походу в туалет на передовій

Інструктор Збройних сил України (ЗСУ) розкрив секрет і особливості того, як військові на передовій ходять у туалет. Про це він розповів в інтерв’ю Youtube-каналу “Ісландія”.

За його словами, в умовах непідготовлених позицій військовослужбовці не повинні відходити справляти нужду по одному. “Обов’язково під прикриттям: мінімум один, краще – двоє”, – уточнив він. Інструктор також рекомендував звести дах над польовим туалетом на підготовленій позиції, “щоб не прилетіло в найнепотрібніший момент”, і встановити спеціальне обладнання, щоб відхоже місце “не смерділо і не демаскувало”.

Крім того, він зазначив, що однією з частих причин підриву бійців на мінах є похід для справляння потреби в кущі. “Не кожен кущ безпечний. А тому ходити потрібно тільки туди, де розвідано”, – наголосив інструктор.