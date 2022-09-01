В Україні різко подорожчали тепличні огірки

В Україні зросли ціни на тепличні огірки. Покупці розгнівані, адже сезон консервації досі триває. Нові цінники не дають змоги підготуватися до зими належним чином.





Попит на продукцію залишається стабільно високим, а пропозиція суттєво зменшилась, через що відбулась така ситуація. Тепличні огірки, які сьогодні продають на ринках України, це другий та третій врожаї. Не всі фермери по декілька разів за весну-літо вирощують огірки декілька разів, тому що кожен наступний врожай буде дорожчим.

Наприклад перша весняна висадка насіння, пророщування розсади у теплицях, обробка рослин вийде дешевшою. На початку літнього сезону багато аграріїв пропонують свою продукцію, попит перевищує пропозицію, овочів вдосталь, тому і ціна низька.

Перші врожаї рідко використовують для консервації. В основному їх вживають у свіжому вигляді. Більш пізні огірки солять та маринують, але виростити їх важче. Через надмірну спеку та низький рівень опадів потрібно збільшити штучний полив. Це додаткові витрати на електроенергію та воду. Тому собівартість овочів зростає. На такі умови охоче йдуть не всі фермери, через що скорочується рівень врожаю, а попит залишається стабільним.

На оптових базах вартість 1 кг огірків лише за останній тиждень зросла на 20%. Відтепер ціна коливається у межах 18-30 грн/кг. Гарантій, що ціни залишаться на такому рівні немає. Овочі й надалі будуть дорожчати, адже наближається зима, українські продукти на полицях супермаркетів замінять імпортні.

Торік ціна на огірки була у два рази нижчою. Загалом за останні 5 років цінники на овочі та продукти першої необхідності в Україні зросли у 2,9 раза, а з початком війни овочі та фрукти подорожчали на 20-30%.