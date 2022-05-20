Українці кинулись за гібридними авто: скільки коштують доступні б/в моделі

Асортимент вживаних гібридних автомобілів в Україні останнім часом дещо зменшився. А все через різке зростання зацікавленості українців у транспортних засобах, що не потребують пального. Втомившись від величезних черг на заправках, тисячі автовласників серйозно задумалися про придбання машини на зарядці.





Вартість гібридних машин на українському вторинному ринку нараз стартує від 10 тис. дол. Найдорожчі моделі за ціною сягають 50 тис. дол. Серед них є і «самозарядні» автівки, і «зарядні», які можна підключити навіть до звичайної розетки.

Експерти популярного порталу для автомобілістів Auto.ria створили добірку гібридних моделей, які зараз є найбільш доступними в Україні. До топу увійшли гібриди з пробігом, випущені до 2010 року.

На першому місці за числом пропозицій опинився американець Ford Fusion. Ціна такої автівки – трохи понад 14 тис. дол.

Другу сходинку посіла Toyota Camry. Б/в автомобіль відомого японського бренду українцям обійдеться щонайменше у 18,3 тис. дол. Третьою в рейтингу стала модель того ж таки японського виробника – Toyota RAV4. Її орієнтовна вартість – 33 тис. дол.

До топ-10 гібридів, що продаються в Україні, також увійшли:

Toyota Prius – 11,9 тис. дол;

Hyundai Sonata – 10,7 тис. дол;

KIA Optima – 11,9 тис. дол;

Lexus ES – 21 тис. дол;

Ford C-Max – 11,9 тис. дол;

Chevrolet Volt – 16 тис. дол;

Lexus RX – 50 тис. дол.

Як бачимо, більшість популярних в Україні гібридних авто випущені азійськими виробниками, а саме Японією та Кореєю. Це цілком закономірно, адже у добірці перелічені авто до 2010 року випуску, а більшість європейських виробників в той час лише починали випускати моделі з альтернативним живленням.

Нагадаємо, що 19 травня Кабінет міністрів України відмінив державний контроль за цінами на пальне. У зв’язку з цим бензин та дизель на заправках виросли в ціні ледь не на 15 грн за літр. Тож попит на гібридні автомобілі вочевидь лише збільшуватиметься.