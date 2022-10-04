В Україні з’явилися нові 10-гривень: як вони виглядають

В Україні випустили нову памятну монету, присвячену Силам територіальної оборони (ТРО). Презентація грошового знаку, номіналом 10 гривень, відбулася 3 жовтня. Як зазначили у прес-службі Нацбанку, ця монета – свого роду віддяка більш ніж 100 тисячам українців, які з перших днів війни виступили на захист батьківщини в лавах тероборони.

Пам’ятна монета, що носить назву «Сили територіальної оборони Збройних сил України», є 10-ю монетою у серії «Збройні сили України». Та на відміну від своїх попередниць, вона має значно більший тираж – 10 мільйонів штук. Причому лише 500 тисяч з них виступлять в якості сувенірної продукції. Ці монети продаватимуть наборами по 40 штук у вигляді роликів. Всього у продажі з’явиться 12,5 тисяч таких наборів. Проте більшість монет, тобто 9,5 мільйона штук, підуть у обіг.

Дизайн грошового знаку, присвяченого ТРО, створений у дусі військового часу. Він відображає силу та відданість захисників України. На реверсі розмістилися фігури двох військових, логотип тероборони та його гасло «Готові до спротиву». На аверсі – номінал 10 гривень, рік карбування монети, державний герб України та обрамлення у вигляді орнаменту.

Над дизайном монети працювали художник Вадим Балановський, скульптор Роман Чайковский, а також спеціаліст у обох галузях Володимир Дем’яненко.

Як стало відомо, Національний банк України передасть частину пам’яних монет українським банкам та так званим CIT-компаниям, що надають інкасаційні послуги за ліцензією від регулятора. Вони зможуть видавати клієнтам та приймати у них ці монети як звичайні грошові знаки номіналом 10 грн. А от продавати монети як колекційну нумізматичну продукцію банкам заборонили.

Купити нові пам’ятні монети як сувенір можна буде лише у вигляді роликів по 40 штук. Їх за дозволом Нацбанку будуть поширювати банки-дистриб’ютори – Радабанк, ПриватБанк, Укргазбанк і Таскомбанк.