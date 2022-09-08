Новини

Індонезія заявила про готовність забезпечити безпеку Путіна на G20

08.09.2022
Менше хвилини
G20

Індонезія готова забезпечити безпеку президента Росії Володимира Путіна на саміті G20, який пройде на Балі 15-16 листопада 2022 року. Про це заявив посол Індонезії у Росії Хосе Таварес.

“Як країна, яка приймає саміт G20 цього року, звичайно, ми надамо гарантії безпеки для всіх учасників”, – наголосив дипломат. Він нагадав, що країна багато разів приймала у себе міжнародні форуми, такі як АТЕС , АСЕАН, Східноазіатський саміт та інші.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


08.09.2022
Менше хвилини
Back to top button