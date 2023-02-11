Понад 5 000 грн за 2 копійки: які монети можна продати найдорожче

В Україні можна заробити тисячі гривень на продажі рідкісних монет. При чому йдеться не про раритетні екземпляри багаторічної давності, а про звичайні обігові копійки часів незалежності. Зокрема цінними вважаються монети номіналом 2 копійки. Деякі екземпляри з обмежених тиражів можна продати більш ніж за 5 тис. грн.

Наприклад, 2 копійки різновиду 1АА випущені у 1996 році на аукціонах купують за 600-800 грн. Йдеться про екземпляри, що складаються з алюмінію. Тим часом за аналогічну монету з немагнітної сталі можна виручити від 2,8 до 5,6 тис. грн.

Особливість монет 1996 року полягає в тому, що вони входили до колекційного набору Національного банку. Спершу були випущені 2-копійкові монети з нержавіючої сталі в кількості 2 тис. штук. Проте в НБУ вирішили не включати їх до набору. В результаті набори укомплектували із викарбуваних в тому ж таки 1996 році алюмінієвих монет. Та деякі з них все ж потрапили в обіг, тому і вважаються такими цінними.

Серед вартісних монет номіналом 2 копійки варто виокремити також екземпляри 2003 року випуску. За них колекціонери охоче заплатять від 1,8 до 2,2 тис. грн.

Нумізмати пояснюють цінність копійок 2003 року тим, що їх також викарбували для комплектування річного набору НБУ. Але цей набір так і не випустили, а більшість монет потрапила в обіг.

Загалом дорого продати можна навіть монету, яка не є рідкісною. Йдеться про копійки із заводським браком: однаковими або віддзеркаленими аверсом та реверсом, різними роками на лицьовій стороні монети та її гурті тощо. Цінуються й монети, які викарбували з нехарактерних для їх номіналу металів. На такі копійки можна натрапити цілком випадково, наприклад знайти на вулиці чи в старому гаманці, та заробити на них непогані гроші.