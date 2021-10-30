В українців забирають гроші через банкомати: схема обману

Зняття готівки за допомогою банкомату останнім часом стало справою небезпечною. До чого лише не вдаються шахраї, щоб привласнити ваші кошти: викрадають особисті дані та паролі, прикріплюють до банкоматів спеціальні пристрої, що не дозволяють користувачам отримати гроші. Сьогодні ми розповімо про найпопулярніші шахрайські схеми та порадимо, як захиститися від зловмисників, що зазіхають на ваші «кровно зароблені».





Обираючи банкомат для зняття готівки потрібно уважно його оглянути та переконатися що на ньому немає сторонніх пристроїв. Часто шахраї прикріплюють спеціальні накладки на клавіатуру, вставки у отвір для картки, або навіть розміщують на банкоматі приховану камеру. Усі ці «гаджети» мають одну мету – дізнатися особисті дані користувачів, як то номер картки, її CVV та пароль.

Не знімайте гроші у банкоматі, якщо поблизу знаходяться підозрілі люди чи групи людей. Підглянути пароль не так вже й складно, а згодом злочинці можуть просто піти за вами й при нагоді викрасти саму картку.

Навіть якщо на банкоматі ви не побачили жодних шахрайських пристроїв, вводячи пароль прикривайте його рукою. Якщо ж біля банкомату є черга, переконайтеся, що люди стоять на достатній відстані від вас та не зможуть побачити пін-код.

Якщо картку не вдається вставити у отвір, не робіть цього насилу. Можливо злочинці розмістили у відсіку для картки пристрій зчитування даних.

Якщо гроші з картки були зняті, а банкомат не видав вам готівки, отвір для видачі грошей може бути заклеєний. Це знову ж таки справа рук зловмисників, які потім зможуть спокійно забрати ваші кошти. У такому випадку необхідно зателефонувати на номер, сказаний на банкоматі та повідомити про ситуацію.

Кожного разу знімаючи кошти у банкоматі беріть квитанцію. Навіть якщо вам не вдасться отримати готівку, квитанція завжди буде підтвердженням здійсненої операції і допоможе вам згодом повернути втрачені кошти.