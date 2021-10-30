Як та коли українці відзначають Хелловін

Ще зовсім нещодавно такий недосяжній, а сьогодні вже такий свій Хелловін вже на порозі! У неділю 31 жовтня вся Україна зануритися в атмосферу містичного свята та буде відзначати його нарівні з США, Канадою, Великобританією та Ірландією.





У цей день традиційно заведено вбиратися в костюми нечисті і це неспроста. Цікаве вбрання трохи нагадує моторошний маскарад. Хоча свято зовсім не несе негативу. Діти й підлітки ходять по сусідах і з метою назбирати цукерок та грошей кажуть: “Неприємність або частування”. Студенти відпочивають на вечірках у нічних клубах. Загалом відмінний час для веселощів.

Що значить Helloween?

Отже, Helloween — це абревіатура, яка дослівно перекладається, як “напередодні всіх святих” (All hallows ween). Так що нічого поганого і “пекельного” в історії свята немає. Навпаки в ніч з 31 жовтня на 1 листопада проходить вечір всіх святих. І в цю ніч не тільки влаштовували гуляння чи ходили по сусідах у пошуках солодощів, а й ворожили.

Ви теж можете спробувати поворожити, наприклад, як в Шотландії. Там дівчата намагаються почистити яблуко, щоб шкірка була якомога довшою. Потім її потрібно кинути через плече. Шкірка падала на підлогу і набувала силует будь-якої літери алфавіту. Шотландці вважали, що це перша буква імені другої половинки.

Хелловін в Україні

У 19 столітті була популярною версія про те, що в цю ніч мертві приходять на землю, щоб відвідати живих. навіть слов’яни святкували, щось схоже на кельтське свято. Вони здійснювали різні обряди: “діди”, “діти”, “баби”.

Сьогодні Хелловін тільки приживається в країні. Старше покоління відноситься до нього досить скептично. А ось діти й молодь в захваті, адже можна зануритися, в атмосферу маскараду та містики.