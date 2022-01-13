В Україні можуть ввести спеціальні талони на їжу для пенсіонерів

Український уряд розглядає можливість впровадження в країні продуктових карток. Схожа система вже майже 50 років поспіль працює у США. Новий вид соціальної допомоги нещодавно анонсував радник президента Олег Устенко. Він стверджує, що продуктові картки стануть свого роду гарантією цільової витрати коштів, виділених для малозабезпечених громадян.





На думку експертів із Центру економічної стратегії, ідея із впровадженням талонів на їжу є цілком життєздатною. Щоправда, владі потрібно провести певну підготовку до втілення у життя цієї новації.

«Перш ніж вводити таку систему потрібно зменшити адміністративні витрати, які будуть необхідні для її злагодженої роботи. Також важливо продумати та створити певні інструменти для запобігання шахрайству. До прикладу, можна прив’язати продуктову картку до державного додатку «Дія», – коментують спеціалісти.

Альтернативою продуктовим талонам звісно ж може стати підвищення заробітних плат та пенсій громадянам. Тобто потрібно забезпечити їх зростання таким чином, щоб воно на крок випереджало інфляцію. Та зараз в Україні все відбувається зовсім навпаки – спершу збільшуються ціни, а вже потім люди починають отримувати допомогу та підвишки. Причому така ситуація зберігається навіть в умовах зростаючої економіки.

Тим не менше истема продуктових карток, що вперше з’явилася у країнах-учасниках Другої світової війни, непогано себе зарекомендувала. Найкраще цей механізм соціальної допомоги налагодили в Америці. Там він почав працювати у 70-х роках, та не втрачає своєї актуальності дотепер.

Щоправда, витрати на програму «food stamps» у штатах завжди були досить суттєвими. Зокрема в 2019 році вона обійшлася бюджету у 60 млрд дол. А в 2020-му у зв’язку із пандемією витрати збільшилися аж до 79 млрд дол.

Варто зазначити, що за словами радника президента рішення про введення продуктових карток в Україні приймуть лише в разі високого рівня інфляції. Якщо інфляційний показник зросте до 10%, при передбачених у бюджеті 7%, українським пенсіонерам та багатодітним сім’ям таки доведеться купувати продукти за талонами.