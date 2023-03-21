«Свободу долару»: в НБУ назвали умови відміни фіксованого курсу

В Україні регулярно виникають дискусії щодо раціональності збереження фіксованого курсу. Долар Нацбанк «заморозив» ще на початку війни і досі тримає його в своїх «залізних лещатах». То коли ж курс валют нарешті відпустять у вільне плавання?

Як зазначають у Національному банку, відповідь на це питання залежить від стану валютного ринку та контрольованості інфляції. Доки ці два показники не стабілізується, про вільне курсоутворення годі й мріяти.

На думку голови НБУ Андрія Пишного фіксація курсу позитивно вплинула на стан економіки України, що попри війну функціонує доволі злагоджено. Зокрема Пишний зауважив, що якби курс не «заморозили», інфляція у 2022 році могла б сягнути аж 34%. Натомість під кінець року вона становила 26,6%.

Голова Нацбанку також наголосив, що відмінити фіксований курс у регуляторі зможуть лише тоді, коли будуть виконані дві основні умови. Зокрема:

зменшиться роль НБУ у балансуванні валютного ринку;

інфляція знову стане прогнозованою.

З літа 2022-го долар обвалився

Наразі ситуація на валютному ринку є доволі сприятливою. Станом на кінець лютого в Україні був зафіксований найнижчий курс долара з літа 2022 року – 38,94 грн/$. Для порівняння, наприкінці серпня 2022 року він становив 40,85 грн/$. При цьому фіксований курс Нацбанку протягом останніх пів року зберігався на рівні 36,56 грн/$.

Як зазначив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, зниження готівкового курсу долара спричинили кілька вагомих факторів:

збільшення Нацбанком норм обов’язкового резервування за вкладами;

припинення монетизації бюджетного дефіциту;

регулярне надходження зовнішньоекономічної допомоги;

продовження дії депозитів;

підготовка до посівної кампанії;

стабілізація валютних прогнозів у зв’язку з покращенням енергетичної ситуації в країні та відсутністю чергової маштабної ескалації з боку ворога.

Усі ці фактори збільшили довіру населення до національної валюти, що одразу ж відобразилося на номінальному курсі.

Який курс в Україні сьогодні

Станом на 21 березня середній курс в Україні становив 38,45 грн/$ – купівля, та 38,9 грн/$ – продаж. У порівнянні із 20 березня змінився лише курс на придбання долара. Тепер його купують в середньому на 5 коп дорожче.

При цьому деякі банки готові скуповувати долари в українців за значно вищою ціною. Зокрема у банку Креді Агріколь курс на придбання долара становить 38,6 грн/$, тобто на 15 коп дорожче за його середню ціну. Натомість купувати долари українцям зараз найвигідніше у ПриватБанку та Універсал Банку за 38,6 і 38,8 грн/$ відповідно.