В одному з обласних центрів України подорожчає проїзд у транспорті

У Черкасах можуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, якщо різко подорожчає бензин. Про це у Facebook заявив мер міста Анатолій Бондаренко.





“Щодо вартості проїзду в маршрутних автобусах, на сьогоднішній день виникла тимчасова відсутність пального на АЗС у зв’язку з аварією та ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ. Зрозуміло, що якщо бензин подорожчає вдвічі, то зросте вартість проїзду “, – зазначив Бондаренко.

За його словами, це вимушений крок, який міська влада не хоче на себе брати, але змушена йти назустріч перевізникам. Міська рада починає процедуру підвищення вартості проїзду виключно через підвищення вартості пального.

“Так що друзі, вибачте, але маємо те, що маємо “, – наголосив мер.