Тисячолітню Біблію продали з аукціону за 38 млн. доларів

Тисячолітня Біблія була продана на аукціоні за 38 мільйонів доларів, встановивши рекорд як найдорожча книга, коли-небудь продана на аукціоні Sotheby’s.

Ця Біблія має значну цінність, оскільки вважається найдавнішим і найповнішим єврейським Писанням.

До аукціону ця Біблія була частиною колекції Давида Соломона Сассуна. Версія на 396 сторінок, яка, як вважають, походить з кінця 9-го або початку 10-го століття, складається з 24 книг, розділених на три розділи – Тора, Невіїм і Кетувім.