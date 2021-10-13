Зима в Україні відміняється: синоптики розповіли про зміни клімату

Традиційній українській зимі все ж бути. Всупереч глобальним кліматичним змінам, про які все частіше згадують кліматологи з усього світу, незабаром до нас прийдуть морози та снігові замети. Тож українцям варто готуватися щонайменше до трьох холодних місяців.





Детальніше про погодні підступи розповіла завідувачка відділу довгострокових прогнозів та кліматичних досліджень гідрометеорологічного інституту Національної академії наук України Вазіра Мартазінова. Вона наголосила, що вплив глобального потепління на зимові морози нашого регіону буде зовсім незначним. Холодні та сніжні зими не залишать територію України ще принаймні 20 років, а можливо й довше.

Синоптик пояснила, що на погоду та температурний режим в першу чергу впливає географічне положення території. Відповідно в Україну погодні зміни прийдуть нескоро. Та й минула зима у нас видалася доволі холодною і сніжною. Подекуди температура опускалася навіть до -20 градусів.

Позатим експертка в галузі метеорології розповіла, яка погода чекає українців на Різдво та Новий рік. Як і в останні кілька років, новорічні свята пройдуть майже без снігу, однак за досить низької температури.

Що стосується погоди на найближчі місяці, поступове похолодання розпочнеться вже із середини жовтня. А наприкінці поточного місяця ми зможемо побачити на термометрах від’ємні значення. У північних районах температура опуститься навіть до -10 градусів.

Підтримала такий прогноз колеги й синопник Тетяна Негодайлова. Вона також вважає, що нам варто чекати морозної зими, проте трохи теплішої, ніж минулого року.

«За попереднім прогнозом майбутній зимовий сезон буде холодним. Та відлиг буде менше, ніж торік. Натомість морозний період – більш тривалим», – зазначила синоптик.

Отож українцям не варто сподіватися на чудеса природи. Натомість потроху діставати теплий одяг та готуватися до звичних зимових морозів.