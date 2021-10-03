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Астрологи розповіли, кому жовтень подарує фінансову вдачу

03.10.2021
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гривні

Насамперед, другий місяць осені буде відносно спокійний для усіх знаків зодіаку. Зірки не підготували великих випробовувань, більш того, деякі знаки зодіаку будуть щедро винагородженні ха свої терпіння та старання. Хтось зірве куш, джекпот, декого на роботі чекає чимала винагорода. Місяць буде приємним та фінансово прибутковим  для:


Сумлінних Дів. Так саме для Діви у цьому місяці найвищі шанси отримати великі гроші. Це може бути спадщина чи виграш у лотерею. Гострий розум та життєвий досвід цього знаку зодіаку дасть змогу ще й збільшити прибуток удвічі, грамотно розпорядившись активом. 

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Успішні Леви отримають винагороду за свій трудоголізм. Ви не дарма присвятили стільки часу роботі та проєктам. Тому тепер настала пора збору урожаю. Не поспішайте розпоряджатись своїми статками. Добре обдумайте, куди витратите зароблені гроші. Саме зараз зірки радять накопичувати, а не витрачати. 

Скорпіони, видихайте. Чорна смуга закінчилась, починається новий етап у житті. Наразі зірки кажуть, що ви будете весь жовтень зайняті на роботі, яка гарно оплачуватиметься. Треба гарно попрацювати, тоді у кінці місяця на вас ще чекатиме премія. Не скаржтесь на втому, а використовуйте кожен день для роботи. 

Водолії, вам нові доходи принесе нова робота. Тож настав час позитивних змін у фінансах. Життя з нового аркуша дасть змогу вийти на новий економічний рівень. Погоджуйтесь на усі життєві авантюри. Зірки підготували для вас багато приємних сюрпризів. 

Риби, астрологи радять вам відшукати внутрішню рівновагу і більше відпочивати. Всіх грошей не заробити. Розставте пріоритети, приділіть час родині. Саме “золота середина” посприяє збільшенню доходів.

Тільцям, Близнюкам та Козерогам астрологи радять у жовтні “затягнути паски” та почати економити.

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03.10.2021
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