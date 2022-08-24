Карту поповнити неможливо: Приват та Ощад перестали приймати деякі купюри в терміналах

В Українських банках стало неможливим поповнити рахунок купюрами номіналом 500 та 1000 гривень. Банк просить користувачів використовувати для цього номінали 50, 100 та 200 гривень. Клієнти максимально незадоволені та почали масово скаржитись на таке нововведення.





Так стало відомом, що відтепер не лише банки, а й вуличні термінали припинили приймати 500 та 1000 гривень через банкомати із функцією cach-in. Дрібніші купюри приймаються без проблем. Звісно, це стало причиною обурення серед українців.

Це вимушена міра безпеки. Річ у тім, що обігу почали з’являтися гроші, які були вкрадені зі сховища Ощадбанку на окупованій Херсонщині. Про злочин повідомила поліція Херсонщини. 16 серпня було захоплено 2 відділення. Зловмисники користуються вкраденими гривнями на ринках, і вже звідти гроші потрапляють на неокуповані території. Люди можуть просто не знати, що тримають в руках розграбовану окупантами готівку. Точну кількість поцуплених гривень зі сховищ Ощадбанк не повідомляє.

Вже зафіксовано безліч випадків, коли через термінали IBox (власник Monobank) намагалися поповнити карти та мобільні рахунки краденими грошима. Переважно такі дії були зафіксовано у Запорізькій та Дніпровській областях. Саме до цих регіонів масово виїжджають люди з окупації.

Поцуплену готівку необхідно вилучити з обігу, оскільки всі операції із нею порушують закон.

Що робити, якщо термінал не приймає готівку

ПриватБанк сьогодні розробляє алгоритм дій, що дозволить приймати готівку номіналом 500 та 1000 гривень. Найближчим часом це питання буде вирішене.

А поки що клієнти українських банків можуть прийти у найближче відділення та розміняти гроші у касі. Після чого вже меншими купюрами здійснювати фінансові операції.