Яйця та свинина знову здивують українців: як зміняться ціни після свят

В Україні незабаром зміняться ціни на кілька найбільш популярних продуктів. Йдеться про курячі яйця та свинину, які у 2022 році стали справжніми ціновими рекордсменами. Цього разу на українців чекають хороші новини, адже незабаром вартість яєць та свинини стабілізується, а в другій ополовині січня найімовірніше почне знижуватися.

Як зазначила аналітикиня «Українського клубу аграрного бізнесу» Світлана Литвин, яйця та свинина здешевшають одразу ж після свят, коли попит на них зменшиться. Але очікувати на стрімке падіння цін українцям все ж не варто.

Причиною зниження вартості популярні продукти є відновлення поголів’я курей та свиней, яке суттєво зменшилося на початку війни. Тоді внаслідок військових дій постраждало чимало птахо- та свиноферм. А ті господарства, яким не завдали шкоди російські снаряди, в умовах невизначеності не поспішали нарощувати виробництво. Власне через це ціни на яйця і свинне м’ясо свого часу стрімко пішли вгору.

Варто зазначити, останні кілька місяців курячі яйце майже не здорожчали. Навіть навпаки, їх ціна всього за місяць знизилася більш ніж на 10%. Якщо у листопаді десяток яєць можна було придбати за 73-73 грн, то зараз, на початку січня, упаковка коштує 65-68 грн. І це не звачаючи на святковий ажіотаж.

Свинина ж на свята вкотре подорожчала. Лише у грудні свиняча грудинка коштувала в середньому 169 грн за кілограм, а в січні її ціна піднялася до 177 грн. Сало ж в останні місяці взагалі б’є всі можливі рекорди. Його ціна зараз становить в середньому 271 грн за кілограм. Хоча в грудні кіло сала коштувало майже на 9 грн дешевше, близько 262 грн. Тож на стабілізацію вартості свинини українці зараз чекають навіть більше, ніж на здешевлення курячих яєць.