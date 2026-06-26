В Україні вступили в силу нові вимоги при поповненні картки

З 26 червня в Україні почнуть діяти нові правила для операцій через платіжні термінали самообслуговування. Національний банк запроваджує додаткову перевірку для внесення готівки: більшість таких платежів потрібно буде підтверджувати через SMS-код або телефонний дзвінок.

Під час операції система надсилатиме одноразовий код на номер телефону платника. Його потрібно буде ввести у терміналі, інакше транзакція не завершиться. Також на квитанції має відображатися повний номер телефону, з якого підтверджували платіж.

Які платежі можна буде робити без SMS

Нові правила стосуються більшості операцій із внесення готівки через термінали, але НБУ передбачив кілька винятків. Без додаткового підтвердження можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки.

Також без SMS можна буде поповнювати мобільний зв’язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Якщо ліміт буде перевищено, операцію вже доведеться підтверджувати кодом.

Нові вимоги мають зменшити кількість анонімних готівкових операцій і посилити фінансовий моніторинг. У НБУ пояснюють, що раніше через термінали можна було вносити кошти без ідентифікації платника, що створювало ризики для прозорості фінансових потоків.

Після змін кожна така транзакція буде прив’язана до конкретного номера телефону. Оператори платіжних послуг мають зберігати дані про операцію, зокрема час платежу, номер телефону та код підтвердження.