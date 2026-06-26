В Украине вступили в силу новые требования к пополнению карты

С 26 июня в Украине начнут действовать новые правила для операций через платежные терминалы самообслуживания. Национальный банк вводит дополнительную проверку при внесении наличных: большинство таких платежей необходимо будет подтверждать с помощью SMS-кода или телефонного звонка.

Во время операции система будет отправлять одноразовый код на номер телефона плательщика. Его нужно будет ввести в терминале, иначе транзакция не будет завершена. Также на квитанции должен отображаться полный номер телефона, с которого подтверждался платеж.

Какие платежи можно будет осуществлять без SMS

Новые правила касаются большинства операций по внесению наличных через терминалы, однако НБУ предусмотрел несколько исключений. Без дополнительного подтверждения можно будет оплачивать налоги и коммунальные услуги, покупать транспортные билеты, пополнять проездные карты.

Кроме того, без SMS можно будет пополнять счет мобильного телефона, но только в пределах 500 гривен в месяц на один номер. Если лимит будет превышен, операцию придется подтверждать кодом.

Новые требования призваны сократить количество анонимных наличных операций и усилить финансовый мониторинг. В НБУ поясняют, что ранее через терминалы можно было вносить средства без идентификации плательщика, что создавало риски для прозрачности финансовых потоков.

После вступления изменений в силу каждая такая транзакция будет привязана к конкретному номеру телефона. Операторы платежных услуг должны хранить данные об операции, в частности время платежа, номер телефона и код подтверждения.