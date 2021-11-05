Антиковідний марш та свіжі новини по коронавірус в Україні

“Марш антивакцинаторів”, який нещодавно пройшов у Києві, наробив багато шуму. Противники вакцин зібралися біля Верховної Ради, щоб відстояти своє право не робити щеплення. Людей було не так вже й багато, але кілька сотень набралося. Крім обов’язкових щеплень від коронавірусу антивакцинатори вимагали від держави:





скасувати карантинні обмеження;

перестати знущатися над людьми, та допустити їх до роботи;

заборонити примусову медицину.

Також антивакцинатори не вірять в існування коронавірусу, стверджують, що на людей розпилюють важкі метали, хворі вмирають від поганого кисню в апаратах ШВЛ.

Марш був розігнаний силовиками. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав такі дії громадян дурними й необдуманими.

Тисячі українців втратили рідних і близьких через коронавірусну інфекцію. Сам процес вакцинації населення просувається дуже повільно. Сьогодні повністю щеплений кожен четвертий українець. По всій країні відкрито пункти вакцинації, де можна отримати щеплення одним з препаратів на вибір: Pfizer, Astra-Zeneca, Coronavac, Moderna.

Поки йде марш – звільняють міністрів

Поки під вікнами уряду сотні людей протестують, всередині споруди відбуваються не менш цікаві справи. Були звільнені зі своїх посад очільники декількох міністерств одночасно. Покинути свої крісла повинні глави міністерств економіки, оборони, реінтеграції стратегічних галузей промисловості, а також екології. Вже є кандидати, які займуть державні вакансії.

Також варто знати, що в українців теж є своя вакцина від коронавірусу. Її створили вчені зі Львова. Днями препарат будуть тестувати у місті Гданськ. Спочатку препарат протестують на лабораторних мишах. В Україні раніше успішно випускали вакцини, наприклад, обов’язкове щеплення від коклюшу, дифтерії та правця (АКДП) у Харкові.

За останню добу в країні зафіксовано понад 23 тисяч нових випадків хвороби та 720 смертей. Госпіталізують в 95% невакцинованих українців. У них хвороба протікає вкрай важко.