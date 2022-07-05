Українські бойові роботи «БРП-3» зможуть ефективно утримувати лінію фронту довжиною в кілька кілометрів

Про розробку розповідає директор конструкторського бюро «Роботікс» І. Кириченко. Він стверджує, що комплекс буде актуальний для визвольної війни з російським окупантом.





За його словами, розроблені роботи можуть бути використані в кількох сценаріях на фронті. За відсутності артилерії вони можуть самостійно штурмувати позиції ворога. А у кількості у 2-3 одиниці роботи здатні вести вогонь з НСВ 12,7, лишаючись невразливими перед вогнем у відповідь. Одночасна присутність 10 одиниць такої техніки здатна блокувати спроби атаки ворога на лінії фронту довжиною в межах трьох кілометрів.

Конфігурація «БРП-3» може використовуватись і для боротьби з ворожими безпілотниками – в цій ролі пристрій заблокує лінію фронту для літаків протягом 20 кілометрів. Значної кількості таких засобів буде достатньо, щоб повністю заблокувати проліт безпілотного транспорту на всій довжині фронту.

Ще один варіант використання продуктів «Роботікс» – розв’язання логістичних завдань. Вони зможуть доставляти все необхідне на лінію фронту та транспортувати поранених для надання медичної допомоги в тилу. Ці конфігурації вміють транспортувати вантажі з вагою до 300 кілограмів на достатню відстань, тож використовувати таких роботів для вивезення поранених є гарною ідеєю.

З точки зору технологічності роботи, розроблені КБ «Роботікс», майже не поступаються американським чи ізраїльським аналогам. Директор підприємства впевнений, що проблема масового виробництва є лише в тому, що не вистачає компаній для серійного випуску пристрою, на відміну від виробництва безпілотників, збірка яких в країні реалізована істотно краще.