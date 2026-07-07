Дешевше вдень, дорожче ввечері: у ВР пропонують новий підхід до вартості світла

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус виступив з ініціативою оновити коефіцієнти тризонних тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Відповідну пропозицію він уже направив до уряду.

За словами народного депутата, чинні коефіцієнти не переглядалися ще з 1999 року і давно не відповідають реальній ситуації в енергосистемі країни. Головна ідея — за допомогою економічних стимулів перерозподілити споживання електроенергії між годинами дефіциту та періодами її надлишку. Прості заклики до населення змінювати графік користування побутовою технікою, на думку Геруса, ефекту не дають: за його словами, така практика “або не працює, або працює дуже слабо”.

Парламентар пропонує врахувати активний розвиток сонячної генерації в Україні. Для денних годин, коли енергосистема отримує надлишок “сонячної” електроенергії, він пропонує запровадити знижувальний коефіцієнт на рівні 0,4 — це означало б знижку до тарифу у 60%. Натомість у вечірні години, коли навантаження на мережу традиційно зростає, могли б діяти підвищувальні коефіцієнти, які стимулюватимуть споживачів переносити активне використання електроприладів із вечірнього піку на денний період профіциту.

Що пропонує Герус:

Денні “сонячні” години — знижувальний коефіцієнт 0,4 (замість чинного 1,0 у напівпіковій зоні) → тариф впаде до тих самих 1,73 грн/кВт·год , що й уночі.

, що й уночі. Вечірній пік — підвищувальний коефіцієнт (конкретне значення поки не назване).

Приклад для родини, яка споживає 300 кВт·год на місяць (умовний розподіл: 150 кВт·год удень, 100 кВт·год увечері у пік, 50 кВт·год уночі):

За чинними тарифами:

День (напівпік): 150 × 4,32 = 648 грн

Вечір (пік): 100 × 6,48 = 648 грн

Ніч: 50 × 1,73 = 86,5 грн

Разом: ≈1382,5 грн

За пропозицією Геруса (день — коефіцієнт 0,4):

День: 150 × 1,73 = 259,5 грн

Вечір (пік, чинний коефіцієнт для прикладу): 100 × 6,48 = 648 грн

Ніч: 50 × 1,73 = 86,5 грн

Разом: ≈994 грн

Тобто лише за рахунок здешевлення денних годин рахунок міг би скоротитися майже на 390 грн на місяць (–28%) для родини, яка активно споживає електроенергію вдень — наприклад, заряджає електромобіль, працює з електроінструментом чи вмикає пральну машину в обід. Якщо ж вечірній коефіцієнт справді підвищать, економія на дні частково компенсуватиметься подорожчанням вечірнього споживання — саме це й має стимулювати людей переносити навантаження з вечора на день.

Водночас ідея викликала неоднозначну реакцію в мережі: частина коментаторів звернула увагу, що частка тризонних тарифів серед побутових споживачів залишається незначною, тому навіть перегляд коефіцієнтів навряд чи істотно вплине на загальну структуру споживання електроенергії в країні.