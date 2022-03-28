Експерт попередив, що застосовані санкції не зможуть зупинити війну в Україні

З перших днів війни, яку на території України розпочала армія РФ, країни Заходу пустили в хід практично всі доступні засоби, аби ізолювати економіку держави-агресора. Протягом останнього місяця Росію поволі затягувало у вир санкцій, та цього виявилося недостатньо. Тож наразі українців турбує лише одне питання: чи можуть економічні важелі змусити Росію зупинитися та відвести війська?





Своєю думкою щодо даного питання поділився аналітик компанії TeleTrade Сергій Родлер. Експерт зазначив, що таких санкцій, які були застосовані до Росії, світ ще не бачив. Адже США , ЄС та Британія не лише заморозили активи росіян, що знаходилися у їхніх банках, але й заборонили для своїх громадян проведення будь яких операцій із центральним банком РФ.

Окрім того, більшість російських банків було вирішено видалити із системи SWIFT, яка є основним каналом обміну фінансовими повідомленнями між банками по всьому світу. Таким чином окупантів фактично позбавили можливості торгувати з іншими країнами. А оскільки Росія не може самостійно забезпечити навіть половину власних гуманітарних потреб, в країні вже спостерігається відчутний дефіцит деяких товарів.

Однак на думку експерта, всіх цих заходів замало, аби зупинити агресію російських терористів. Тиснути треба на слабке місце ворога, тобто на енергоресурси.

Варто зазначити, що і в цьому напрямку провідні держави світу вже зробили чимало. До прикладу, Німеччина призупинила дозвіл на роботу газогону «Північний потік-2», з якого росіяни планували отримувати прибуток 1 млрд. дол в рік. Британія пообіцяла повністю відмовитися від нафти та газу РФ до кінця 2022-го року. Прикладу англійців послідував і президент США Джо Байден, що оголосив про відмову від всіх енергоресурсів країни-агресора задовго до 2030-го року.

Проте на думку Сергія Родлера, економічні збитки, які ще довго луною віддаватимуться в Росії, на даному етапі не здатні призвести до припинення агресії. Всі застосовані санкції мають довгострокову дію й поволі роблять свою справу. Однак рятувати Україну від жорстокої російської армії потрібно вже і негайно!

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