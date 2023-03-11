Ніч на 12 березня буде непростою: в Україну суне негода

У ніч проти 12 березня в Україні очікується погіршення погодних умов, повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища, внаслідок чого в усіх регіонах країни буде встановлено перший рівень небезпеки. Очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду, що може спричинити ускладнення в роботі енергетичних та комунальних служб та порушити рух транспорту на деяких дорогах та вулицях.

Прес-служба Київської обласної військової адміністрації також попереджає про погіршення погодних умов. У столичному регіоні очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Прес-служба КОВА нагадує громадянам про необхідність щільно закривати вікна під час сильних поривів вітру та триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

За шкалою Всесвітньої метеорологічної організації до сильних відносять вітри зі швидкістю від 13,9 до 17,1 м/с, за яких хитаються стовбури невеликих дерев, а на морі можуть підніматися пінисті хвилі. Дуже сильний вітер – від 17,2 до 20,7 м/с, за якого ламаються гілки дерев і громадянам важко йти проти вітру.