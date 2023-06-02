Угорщина закликала не допустити контрнаступу України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не допускати контрнаступу армії України, оскільки він призведе до ескалації та нових жертв.

Глава угорського уряду зробив висновок, що проведення великих наступальних операцій — це кривава бійня. «Навіть така людина, як я, яка має лише півторарічний досвід служби в армії, знає, що в атакуючої сторони втрати бувають утричі більше, ніж у оборонної», — уточнив він.

Орбан підкреслив, що міжнародне співтовариство має зробити все можливе для припинення вогню та започаткування мирних переговорів до того, як Збройні сили України (ЗСУ) перейдуть до контрнаступу.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив , що Будапешт вважає неприйнятним навчання українських військових під прапором НАТО . Дипломат нагадав про необхідність не допускати прямого військового зіткнення між Росією та Північноатлантичним альянсом.