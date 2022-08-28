В Україні будуть штрафувати за неправильний опис оголошення про роботу

Ейджизм та сексизм — це те з чим борються у цивілізованому світі. Дискримінація людини за її статтю чи віком відтепер має зникнути раз і назавжди. Відтепер, якщо рекламодавці чи роботодавці в оголошеннях вказуватимуть вимоги до гендера чи висуватимуть вимоги щодо вікових обмежень, вони матимуть сплатити чималий штраф.





Україні хоче вступити до Євросоюзу, і якщо не розв’язувати дане питання вже зараз, шлях до вступу може затягнутись на роки вперед.

Більш детально про боротьбу с сексизмом та ейджизмом в Україні

Дискримінацію за віком, кольором шкіри чи статтю в Україні було заборонено понад чверть століття тому у законі Про Дискримінацію, а саме 1996 року. Але де факто роботодавці весь цей час відмовлялись брати на роботу людей, обґрунтовуючи це наступним чином:

«Це робота не для жінок»;

«Ви занадто молоді/застарі для цієї посади»;

«Ми не можемо вас взяти через ваші релігійні переконання».

Орендодавці в оголошеннях не соромились писати щось на кшталт «лише для слов’ян». Багато чого було за ці роки. Тобто закон був та не працював належним чином. Але на початку 2022 року цей закон було переглянуто, і для порушників ввели штраф у розмірі 65 тисяч грн. Також не можна називати людину товстою чи худою, принижувати за сексуальну орієнтацію.

У США та Європі з’явилась навіть культура «відміни». Вона працює наступним чином: суспільство відвертається від сексистів, ейджистів расистів та інших. Яскравим прикладом цього є кінець кар’єри американського актора Армі Хармера, якого звинуватили у насиллі над жінками. кіностудії розірвали із чоловіком контракти, його ім’я вирізали із титрів, а жертві чоловік сплатив моральну компенсацію.

У наш час легко можуть назвати 38 річну жінку старою. Але у 21 столітті подібні дії вважають образливими, та мають каратись згідно із законом «Про дискримінацію». На жаль деякі роботодавці відверто заявляють, що закон їм не подобається, тому продовжать і надалі його обходити. Але кілька чималих штрафів і вони змінять риторику — так вважають у Верховній Раді.