3 дні зими: в кінці тижня хуртовини прийдуть в ці регіони

Наприкінці цього тижня в деяких регіонах України прогнозуються снігопади, про що свідчать дані ресурсу Ventusky. Незважаючи на сніг, температура повітря залишатиметься дещо вищою за нульову позначку, що призводить до ймовірності переходу снігу в дощ.

Згідно з прогнозом, у північних частинах Сумської та Харківської областей 17 листопада очікується сніг, а денна температура становитиме близько +2 градусів за Цельсієм.

18 листопада у центральних областях України, включаючи Чернігівську, Київську, Черкаську та Кіровоградську, очікується сніг, можливі хуртовини. Денна температура в цих регіонах коливатиметься від 0 до +1 градуса за Цельсієм.

У неділю, 19 листопада, у Чернігівській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях збережеться сніжна погода, температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів тепла.

До понеділка, 20 листопада, снігопади поширяться на Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську та частково Донецьку області, а температура повітря прогнозується від +1 до +5 градусів тепла.