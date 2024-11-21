Роботодавці готові платити більше 30 тисяч в місяць: проте працівників немає

Триваюча війна, мобілізація та відтік населення за кордон спричинили кризу на ринку праці в Україні. Одним з її наслідків є те, що деякі вакансії стало набагато важче закрити, через відсутність охочих спеціалістів.

За даними Держстату у 2 кварталі цього року середня зарплата по Україні склала – 20 964 грн. OLX Робота проаналізувало ринок праці в Україні та підготувало інформацію про 5 спеціальностей* з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію.

У жовтні 2024 року найважче було закрити вакансію конструктора на виробництві. На 39 вакансій на платформі було лише 60 відгуків. При цьому медіанна пропонована зарплата спеціаліста у цій сфері складає 28 750 грн. Торік позиція конструктора також була в топі вакансій з найменшою кількістю відгуків. Медіанна зарплата у 2023 становила 23 750 грн.

На другому місці позиція стоматолога з медіанною зарплатою 30 000 грн. На 110 вакансій лише 197 відгуків.

Другий рік підряд важко знайти автоелектрика – 296 відгуків на 149 вакансій. При цьому автоелектрик, за даними OLX, претендує на суттєво вищу за середню зарплату в Україні – 35 000 грн, станом на жовтень 2024 року. Торік автоелектрик міг зароблять 27 500 грн.

Суттєвий брак кадрів й у сфері краси та здоров’я. На 107 вакансій тренера лише 290 відгуків. Медіанна зарплата становить 17 500 грн.

Ще одна вакансія у сфері виробництва, де важко знайти потрібних фахівців – технолог. На 67 відкритих вакансій у жовтні – 204 відгуки пошукачів. Медіанна зарплата становить 22 500 грн.

Попри те, що рівень заробітної плати для деяких з цих спеціальностей досить конкурентний, вакансії таких професій не мають великого інтересу серед пошукачів.

Такий низький інтерес може бути пов’язаний зі специфічними вимогами до кваліфікації, умовами праці та загальною кон’юнктурою ринку.

Водночас це створює можливості для фахівців цих професій, адже менша конкуренція серед кандидатів дозволяє обрати кращі варіанти працевлаштування.

*станом на жовтень 2024 року