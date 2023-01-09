На трьох знаків зодіаку чекає фантастичний тиждень: до 15 січня вони розбагатіють

Другий тиждень січня стане неймовірно успішним для представників трьох зодіакальних знаків. До 15 січня їм щаститиме у всіх починаннях. Та найбільш плідним цей період стане у фінансовому плані.

На Близнюків, Терезів та Водоліїв чекає стрімкий кар’єрний злет і значне збільшення зарплатні. Також вони заведуть низку корисних знайомств і цілком можливо закрутять роман.

Близнюки

Керуючою планетою для цього знаку є Меркурій. І навіть попри те, що він зараз знаходиться в процесі ретроградації, Близнюкам все одно шалено щаститиме. Хоча коли «планета самоствердження» врешті завершить свій цикл зворотнього руху, а станеться це 12 січня, Близнюки відчують ще більший приплив енергії та впевненості у власних силах.

Уродженці знаку побачать світ та своє власне життя під зовсім іншим кутом. Близнюки зрозуміють, як потрібно діяти щоб швидше та ефективніше досягати власних цілей. Вони зуміють продемонструвати керівництву та колегам свій істинний потенціал, завдяки чому отримають непогану надбавку до зарплатні. І це буде лише початок надзвичайно прибуткового періоду в житті Близнюків.

Терези

Марс та Венера вже на початку поточного тижня подарують Терезам цілу низку нових можливостей. Неочікуваний успіх просто ошелешить представників знаку. Щаститиме як у роботі, такі в особистому житті.

Та найбільше Терезів порадує фінансова сфера. Уродженці знаку отримають прибуток від проекту, на який не покладали жодних сподівань. У них в руках опиниться чимала сума, яку Терези одразу ж інвестують на вкрай вигідних умовах.

Водолій

Водоліям випаде можливість відпочити і так би мовити «перезагрузитися». Як наслідок, у них з‘явиться значно більше натхнення до роботи, що одразу ж позначиться на доходах представників знаку.

У першій половині тижня Водоліям радять згадати про своє старе хобі. Воно відволіче від рутинних справ і допоможе не перевантажувати голову робочими питаннями. Натомість в особистому житті Водоліїв, де ще на початку року панував хаос, все проясниться і налагодиться.