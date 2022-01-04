Кому сплутають карти, а кого спокушатимуть: гороскоп на вівторок, 4 січня

Цього Місячного місяця “половинчасті дні” починаються майже відразу. І цього вівторка з самого ранку на нас впливає інтуїтивна 2-а Місячна доба, а потім настає активний, і навіть агресивний 3-й день Місяця. Почався період оновлення та накопичення енергії. Але цього дня енергію потрібно не тільки акумулювати, а й сміливо витрачати. Щоб “не наламати дров”, зайву енергію потрібно спрямувати в активні м’язові навантаження та запланувати якнайбільше простої фізичної роботи.





Гороскоп на 4 січня для Овнів

На початку цього короткого робочого тижня Вам потрібно обрати головну справу, якій необхідно приділити час, і займатися виключно нею. При цьому потрібно врахувати, що інші люди постійно відволікатимуть Вас від основного заняття. Намагайтеся ухилитися від цих провокаційних спроб.

Гороскоп на 4 січня для Тельців

Вам сьогодні потрібно бути готовими до того, що доведеться захищати себе та простір навколо Вас від несподіваної агресії. Це може стосуватися: матеріальних благ, життєвих принципів, роботи, місця під сонцем або близьких людей… Але, Ви матимете достатньо сил та можливостей для того, щоб відстояти все те, що Вам дорого.

Гороскоп на 4 січня для Близнюків

3-й день Місяця не приймає лінощів і пасивності. Якщо Ви сьогодні “витатимете в хмарах” і спокійно чекатимете, коли все станеться само собою, цього не тільки не станеться, але можна і позбутися того, що було. Сьогодні Вам необхідно бути чіпкими, товариськими та легко пристосовуватися до поточних обставин.

Гороскоп на 4 січня для Раків

Вам не дуже подобаються такі активні дні, як цей вівторок. Але якщо хтось намагатиметься створювати конфлікт, Вам не потрібно “ховати голову в пісок” – необхідно підготуватися до захисту особистих інтересів. Сьогодні, навіть таким м’яким та вразливим людям, як Ви, вдасться відстояти свій життєвий простір від чужих посягань.

Гороскоп на 4 січня для Левів

Якщо Вам сьогодні стане нудно, то, швидше за все, виникне спокуса покомандувати, показати всім, хто тут головний, і отримати беззаперечне схвалення на свою адресу. Постарайтеся стриматися – краще виявити мудрість, і обсмикнути себе. Інакше, вже завтра, Вам буде ніяково за свою сьогоднішню поведінку.

Гороскоп на 4 січня для Дів

Люди, які прийшли у світ під цим сузір’ям, сьогодні будуть налаштовані “по бойовому” і не здаватимуть своїх позицій. Для того, щоб досягти успіху в цей рухливий та енергійний день Вам краще стримувати себе. У потрібний момент необхідний імпульс допоможе Вам наполягти і виявитися “на коні”.

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Якщо Ви не станете звертати увагу на будь-які прикрі дрібниці, які можуть статися, цей вівторок пройде цікаво та яскраво. Навколо буде багато спонтанних подій, зокрема провокацій. Вони продовжуватимуться і завтра. Вам доведеться вирішувати, чому варто підкоритися: здоровому глузду або швидкоплинним бажанням.

Гороскоп на 4 січня для Скорпіонів

Оскільки за допомогою агресії серйозні питання не вирішуються, у ці дні Вам важливо з самого ранку давати організму серйозне фізичне навантаження, щоб урівноважити внутрішню енергію. З посмішкою гуру та твердістю у погляді Ви зможете просуватися по життю та почуватися впевнено та захищено.

Гороскоп на 4 січня для Стрільців

Дзвінки, несподівані новини, зміна обставин, змусять Вас постійно перемикатися “з одного на інше” протягом цього та наступного дня. Ця тенденція може навіть посилитися на завтра. Але, за бажання, Ви можете сфокусуватися на основних справах. І навіть, приділити час своїм близьким та коханим людям.

Гороскоп на 4 січня для Козерогів

Символ сьогоднішнього дня – Гепард, який готується до стрибка, може “сплутати Вам усі карти” – будьте уважні до дрібниць. Якщо Ви проживете цей день неквапливо та усвідомлено, то закладете добрий фундамент не лише на цей святковий тиждень, а й на весь січень!

Гороскоп на 4 січня для Водоліїв

Вам сьогодні і завтра буде непросто змусити себе діяти за правилами та працювати над самодисципліною. З одного боку, Ви б і раді чинити “за статутом” і робити все, як належить, але з іншого боку – навколо буде стільки спокус, що здаються нереалізованими можливостями, що виявити здоровий глузд буде складно.

Гороскоп на 4 січня для Риб

Сьогодні Ви можете захопитися тим, на що раніше не звернули б уваги. Хоч би як оточуючі намагалися втлумачити, що час займатися корисними справами, а не якоюсь нісенітницею, Ви все одно стоятимете на своєму. В результаті день видасться захоплюючим, оскільки буде зайнятий тим, що Вам подобається, але назвати його продуктивним буде складно.