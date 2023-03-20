В одному з українських міст скоротили комендантську годину

Починаючи з 26 березня, кияни можуть очікувати на зміну комендантської години. Голова Київської міської військово-цивільної адміністрації (КМДА) Сергій Попко видав розпорядження про перенесення початку комендантської години з 23:00 на північ, і вона діятиме до 5:00 ранку. Про це повідомив прес-центр КМДА.

Киян поінформували, що перебування на вулиці в комендантську годину заборонено, єдиним винятком є пересування до найближчого укриття у разі повітряної тривоги. КМДА також повідомила, що планує впроваджувати нові рішення, спрямовані на покращення життя як мешканців, так і гостей міста.

Завдяки запровадженню нової комендантської години кияни матимуть додаткову годину для вечірніх розваг перед тим, як вирушати додому. Майбутні рішення, тим часом, дають надію на більш комфортне та цивілізоване середовище в місті. Загалом, ці зміни свідчать про прагнення місцевої влади забезпечити безпеку та добробут киян.