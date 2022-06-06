Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 июня

Cегодня, 6 июня, Луна находится в Деве. Это значит, что мир открыт практически для любого: для вас нет ограничений.





♈ Овен

Именно штиль помогает понять, в какой момент все приходит в движение. Ваша жизнь тоже сошла с мертвой точки и движется к исполнению мечты. Но Овны в этот день не безучастный пассажир, поводья — в ваших руках. время от времени нужно направлять «колесницу жизни» по нужной дороге.

Космический совет: двигайтесь в правильном направлении.

♉ Телец

В этот день вы поймете, что ничто не заменит тяжелой работы. Но нужно понимать: все в ваших руках, какой бы тяжелый труд не упал на ваши плечи. Учитесь отбирать зерна от плевел и это подтолкнет вас в направлении роста и принесет вам признание, которого вы заслуживаете.

Космический совет: пришло время перейти на новый уровень.

♊ Близнецы

Пришло время осознать: многое зависит не только от вас, но и от тех, с кем вы сосуществуете. Найдите способ работать с людьми, а не против них. Это приведет как к личному, так и к профессиональному росту. При правильном эмоциональном подходе может родиться что-то волшебное.

Космический совет: найдите собратьев по духу.

♋ Рак

Ходить вокруг да около не получится до бесконечности. Наступило время определиться: чего вы хотите на самом деле. Возможно, ради этого придется пойти на жертвы, но это того стоит. Прекращайте романтизировать связь и увидьте ее такой, какая она есть. Помните, что именно вы — за рулем.

Космический совет: определитесь с желаниями.

♌ Лев

Пассивная практика тоже может принести плоды. пора полностью взаимодействовать с другими людьми, не вынося на обсуждение свои личные предубеждения. Неотъемлемой частью этого процесса является знание того, когда промолчать, а когда вставить свои пять копеек.

Космический совет: больше слушайте других.

♍ Дева

Сегодня звезды вас просят серьезно относиться к баловству. Что помогает вам улыбаться? Ответ на этот вопрос поможет вам приблизиться к пониманию своего истинного «я».

Космический совет: обратите внимание на свои интересы.

♎ Весы

Весы, оцените со стороны: все именно так, как должно быть? Все идеально? Позвольте тому, что должно рухнуть, обрушиться. Наблюдая за всем происходящим сквозь призму нейтральности, вы обретете и покой, и свободу.

Космический совет: будьте наблюдательны.

♏ Скорпион

Снова безопасно открыть свое сердце другому. Сегодня именно тот день, когда можно выразить свои чувства по поводу этой связи и поделиться с избранником своими сокровенными желаниями.

Космический совет: найдите правильного человека.

♐ Стрелец

Есть два варианта: построить защитный слой, дающий ложное чувство безопасности, или раскрыться. Смягчитесь, несмотря на все, что произошло в прошлом. Жизнь предлагает вам возможность испытать глубокую близость, физическую, эмоциональную и духовную.

Космический совет: проявите храбрость и откройте сердце.

♑ Козерог

Козероги, вы не ищете легкого романа. Вы ищете химии и квантовой физики в отношениях. Позвольте себе вырваться из оков и честно выразить свои желания. Это поможет и в любви, и в работе.

Космический совет: определитесь с желаниями.

♒ Водолей

Вы снова терпите неудачу. Пора перестать носить свои синяки, как знаки отличия. Пришло время проявить смелость и открыть сердце тому, что заставляет вас любить. Не дайте себя одурачить, лучше сосредоточьтесь на знаках и символах, что настойчиво посылает вам мир.

Космический совет: будьте постоянны.

♊ Рыбы

Вы редко находитесь в полном удовлетворении. Вы постоянно ищете лучший вариант. Настало время остановиться и оглядеться. Возможно, торопясь, вы его прошли.

Космический совет: ищите желаемое внутри себя.