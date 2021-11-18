Часть налогов украинцам вернут прямо на карту

Украинцы вправе вернуть часть средств, уплаченных в виде налога на доходы физических лиц. Такое возможность имеют те граждане, которые в состоянии подтвердить свои расходы на медицинское обслуживание, образование или страховку. Сумма компенсации будет зависеть от официального дохода налогоплательщика.





Правило возврата части уплаченных государству средств прописано в Налоговом кодексе Украины. Приблизительную сумму компенсации, на которую можно рассчитывать, определить очень просто. Для этого необходимо умножить траты на образование, медицинские услуги или же страхование на 18%.

Однако следует учитывать, что вернуть сумму больше той, которая была внесена вами в госбюджет, невозможно. То есть размер компенсации ограничивается суммой НДФЛ, уплаченной с вашей заработной платы.

Чтобы вернуть средства из уплаченного налога, нужно:

обратиться в налоговую по месту прописки с соответствующим заявлением (за расходы, произведенные в 2020 году, заявления на компенсацию принимаются до окончания 2021 года);

заполнить декларацию про доходы;

предоставить сотруднику налоговой службы документы, которые подтверждаю ваши траты;

деньги перечислят на карточку в срок до 60 дней.

Важно отметить, что за расходы на услуги иностранной компании получить компенсацию невозможно. То есть, обучаясь или проходя лечение в одной из стран Европы, вы не сможете вернуть часть израсходованных средств.

Однако большинство украинцев, которые платят сумасшедшие деньги за медицинские услуги, образование или страхование на родине, даже не подозревают о возможности вернуть почти пятую часть своих расходов. В то время как за границей компенсация НДФЛ является обычным явлением, и даже считается отдельной статьей дохода для многих семей.

Напомним, что налог на доходы физических лиц уплачивается украинцами ежемесячно. Его сумма составляет 18% от одной заработной платы. Кроме того граждане должны внести в бюджет 1,5% от своего дохода как военный сбор. То есть зарабатывая, например, 10 тысяч гривен в месяц, в госбюджет гражданин будет платить 1,95 тысячи гривен.