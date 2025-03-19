Фактично є в кожного: названо купюри, які найбільш часто підроблять в Україні

Згідно з даними Національного банку, у 2024 році спостерігається значне зростання рівня підроблення банкнот національної валюти, показники якого майже досягли рівня 2021 року. Проте, українців запевняють, що ситуація не є критичною і не становить загрози для економіки.

Найчастіше зловмисники підробляють купюри старого зразка. За минулий рік кількість підробок нових грошей склала всього 5,5% від загальної кількості. У банку пояснюють, що нові банкноти мають посилений захист та удосконалений дизайн. Для банкнот високих номіналів, які найчастіше підробляють, були розроблені сучасні оптично-змінні елементи захисту, такі як «віконна» захисна стрічка та елемент SPARK з кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміни кольору. Зазначається, що українці здатні розпізнати такі гроші, а шахраям буде важко їх підробити.

У 2024 році зловмисники активізувалися, часто підробляючи купюри номіналом 200 та 500 гривень, тому кожен може виявити ці підроблені гроші у своєму гаманці. Наприклад, 78% від загальної кількості вилучених банкнот номіналом 500 гривень виявилися фальшивими, а серед 200 гривень – 18%.

Якщо ви виявили у себе фальшиві гроші, не варто панікувати. Ви можете звернутися до будь-якого банку для перевірки їх справжності. У разі підтвердження підробки, банк звернеться до правоохоронних органів, але вартість банкноти не буде відшкодована. У такому випадку поліція має провести розслідування для виявлення особи, яка займалася розповсюдженням підроблених банкнот.