На полицях українських магазинів з’явилася підробка відомого масла: як її відрізнити

В Україні з’явилося масло, від якого споживачам краще триматися подалі. Це фальсифікат, замаскований під масло відомого бренду «Апрель». Українцям розповіли, як відрізнити підробку?

Фальсифікат та оригінальне масло бренду «Апрель» мають лише кілька відмінностей:

на упаковці підробленого продукту є помилка в назві виробника – «Фірма Апрель» замість «Апрель»;

зазначена неправильна дата виробництва – 31 березня 2023 року.

Про появу в продажі підробки популярного в Україні масла Держпродспоживслужбу повідомила сама компанія, за яку намагалися видати себе виробники фальсифікату. Вінницьке підприємство «Апрель» закликало спеціалістів державної установи перевірити магазини та супермаркети. В процесі перевірки справді було виявлено масло, випущене невідомим виробником та навмисно замасковане під популярний продукт компанії «Апрель».

Українців застерегли не купувати масло, якщо на його упаковці є зазначені помилки в назві й даті виготовлення. Також споживачів попрохали повідомляти про виявлення такого товару Держпродспоживслужбу України. Адже фальсифікат вготовлений із порушення технології і має зовсім інший склад, ніж оригінальний продукт, а тому може завдати шкоди зоров’ю споживачів.

Загалом в Україні саме масло підробляють найчастіше. Адже варто лише замінити під час виготовлення цього продукту молочні жири на рослинні, і його собівартість знижується в рази. Не дивно, що фальсифікатори не втрачають можливості заробити на цій різниці в ціні. Хоча такий продукт згідно з нормативами навіть не можна назвати маслом.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану в Україні не проводяться планові перевірки якості харчових продуктів. Через відсутність регулярного контролю з боку Держпродспоживслужби, підробки виявляють лише коли про них повідомляють виробники чи самі споживачі. В цьому випадку працівники контролюючого органу повинні отримати від Кабінету міністрів спеціальний дозвіл на проведення позапланової перевірки якості того чи іншого продукту.