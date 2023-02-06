На полках украинских магазинов появилась подделка известного масла: как ее отличить

В Украине появилось масло, от которого потребителям лучше держаться подальше. Это фальсификат, замаскированный под масло известного бренда «Апрель». Украинцам рассказали, как отличить подделку?

Фальсификат и оригинальное масло бренда «Апрель» имеют лишь несколько отличий:

на упаковке подделанного продукта есть ошибка в названии производителя – «Фирма Апрель» вместо «Апрель»;

указана неправильная дата производства – 31 марта 2023 года.

О появлении в продаже подделки популярного в Украине масла Госпотребслужбе сообщила сама компания, за которую пытались выдать себя производители фальсификата. Винницкое предприятие «Апрель» призвало специалистов государственного учреждения проверить магазины и супермаркеты. В процессе проверки действительно было обнаружено масло, выпущенное неизвестным производителем и специально замаскированное под популярный продукт компании «Апрель».

Украинцев предостерегли не покупать масло, если на его упаковке есть указанные ошибки в названии и дате изготовления. Также потребителей попросили сообщать об обнаружении такого товара Госпотребслужбу Украины. Ведь фальсификат изготовлен с нарушением технологии и имеет совсем другой состав, чем оригинальный продукт, а потому может нанести вред здоровью потребителей.

В целом в Украине именно масло подделывают чаще всего. Ведь стоит лишь заменить при изготовлении этого продукта молочные жиры растительными, и его себестоимость снижается в разы. Неудивительно, что фальсификаторы не упускают возможности заработать на этой разнице в цене. Хотя такой продукт по нормативам даже нельзя назвать маслом.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине не проводятся плановые проверки качества пищевых продуктов. Из-за отсутствия регулярного контроля со стороны Госпотребслужбы подделки обнаруживают только когда о них сообщают производители или сами потребители. В этом случае работники контролирующего органа должны получить от Кабинета Министров специальное разрешение на проведение внеплановой проверки качества того или иного продукта.