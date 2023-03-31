Українським родинам виплачуватимуть по 7 тис. грн на місяць: як отримати гроші

Українці, яких війна змусила залишити рідні домівки та шукати прихистку в інших регіонах країни, мають право на матеріальну допомогу. Так на пересічну родину у складі двох дорослих і дитини держава виплачує по 7 тис. грн на місяць. Хто має право на виплати та як подати заяву?

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики України, на щомісячні виплати від держави має право кожен громадянин, що відноситься до категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про людей, що офіційно зареєстровані в регіонах, де йдуть бойові дії, тимчасово окупованих населених пунктах чи територіях, якій певний час перебували в такому статусі.

Внутрішнім переселенцям, що зареєструвалися на отримання грошової допомоги, кожного місяця будуть нараховувати фіксовану суму:

2000 грн – на дорослого;

3000 грн – на дитину чи особу з інвалідністю.

Таким чином середньостатистична родина з трьох осіб – двох дорослих та дитини – буде отримувати 7 тис. грн на місяць.

Щоб оформити щомісячну матеріальну допомогу для ВПО переселенцям необхідно подати відповідну заяву. Це можна зробити особисто або онлайн у додатку «Дія».

Особисто подати заяву можна:

у ЦНАПі за місцем поточного перебування;

через управління соціального захисту населення;

через особу, уповноважену місцевим виконавчим органом влади (сільською або міською радою).

Із собою потрібно взяти документ, що посвідчує особу, а також підтверджує факт реєстрації в населеному пункті, який перебував під окупацією або охоплений бойовими діями.

Подати заяву на виплати онлайн ще простіше, адже всі необхідні для цього документи вже є у «Дія». Переселенцю потрібно лише авторизуватися у державному застосунку та обрати послугу «Допомога для ВПО». Ця послуга є комплексною, тож користувачу одразу запропонують отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та оформити щомісячні виплати.