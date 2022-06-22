Багатії не плачуть: яким знакам зодіаку цього літа казково щаститиме з грішми

Влітку 2022-го Стрільці, Скорпіони та Водолії будуть, як то кажуть, «на коні». Представникам цих знаків заздритимуть геть усі. І не дивно, адже вони досягнуть неймовірних успіхів на роботі та казково розбагатіють. Однак здійснити все це зіркові щасливчики зможуть лише в тому разі, якщо не боятимуться ризикувати.





Стрілець

Народжених під цим сузір’ям незабаром чекає вигідна угода, яка принесе їм щедрі дивіденди. Але порадує Стрільця не лише додатковий прибуток. Його успіхи помітить керівництво і цілком ймовірно запропонує підвищення. З цього моменту представникам знаку будуть довіряти більш серйозні завдання, які потенційно обіцяють набагато вищі доходи. До того ж Стрільці в найближчі кілька місяців отримають значний прибуток від інвестицій чи акцій, про покупку яких вже встигли забути. Тож солідна сума на рахунку стане для них справжнім сюрпризом.

Скорпіон

Завдяки своїй цілеспрямованості Скорпіони незабаром візьмуть нову кар’єрну вершину. Вони врешті прислухаються до своєї інтуїції і зважаться на ризиковану справу. Цілком можливо, що це буде старт бізнесу або складний проект на роботі. Та все вдасться і представники знаку відчують себе справжніми переможцями. Осягнувши бажане, Скорпіони почнуть заробляти тисячі доларів і врешті дозволять собі омріяну покупку. Новенький автомобіль чи квартира стануть для уродженців знаку ідеальним завершенням цього літа.

Водолій

Підвищення на роботі стане початком затяжної «білої смуги» в житті Водоліїв. Для них це буде справді казковий період. Представники знаку почнуть заробляти стільки, що зможуть ні в чому себе не обмежувати. Усі плани та найсміливіші задуми вдасться перетворити на реальність. Самотні Водолії цього літа нарешті зустрінуть кохання свого життя. Разом вони придбають нове просторе житло і почнуть разом вити сімейне гніздечко.