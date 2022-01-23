Кому пощастило, а кому зовсім ні: у ПФУ озвучили середній розмір пенсії за січень

У звіті Пенсійного Фонду України зазначено, що середній розмір пенсій у країні підвищився. Оскільки такі заяви викликають невдоволення серед більшості громадян пенсійного віку, виникла потреба проведення аналізу показників. І за результатами можна сказати, що у звіті ПФУ наведено наступні дані.





На початок поточного року, за даними пенсійного фонду, виплати отримують 10,8 млн. громадян. Минулого року середній розмір пенсій, які нараховували у фонді, становив 3500 грн., сьогодні цей показник дорівнює 3991,53 грн.

Через банк одержують виплати 7,8 млн. осіб. Ініціатива уряду перевести всіх пенсіонерів на банківське обслуговування через підвищення «Укрпоштою» тарифів на доставку пенсій, поки що не реалізована.

Найбільшою довірою українських пенсіонерів користується «ПриватБанк». У ньому виплати одержує 53,2% пенсіонерів. Також до трійки лідерів увійшли «ОщадБанк» з 36,2% та “Райффайзен Банк Аваль” з 4,4%.

Дані за розмірами пенсій також підтверджують зростання розміру виплат. Звісно, ​​навіть середній розмір виплат, що сягає майже 4 тис. грн. отримують далеко не всі, а лише 21,2%. Мінімум до 2000 грн. щомісяця виплачують 13%, а від 2000 до 3000 – 35,6% пенсіонерам.

Кількість пенсіонерів, які після підвищення стали отримувати від 4000 до 5000 тис. грн., зросла на 1,6 відсотків. Раніше такий розмір виплат був 8,1%, тепер 9,7%.

А от тих, хто отримує від 5000 до 10000 тис., стало істотно більше. Минулого року їхній відсоток становив 11,6, а цього року вже зріс до 15,4.

Понад 10 000 одержують уже не 3% громадян пенсійного віку, а 4,7%.

За цими даними можна побачити, що загалом виплати по країні зросли. Розраховуємо, що ця позитивна тенденція збережеться і наступного року. Інформація Пенсійного Фонду України постійно оновлюється.

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