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Точно не зліпляться: українкам нагадали 3 правила варки пельменів
Під час приготування пельменів багато українських господинь стикається з проблемами: вони злипаються, розварюються або не мають бажаного насиченого смаку.
Ось дві основні причини, через які не варто чекати, поки вода закипить:
- Розварювання: Якщо ви використовуєте заморожені пельмені, їхня холодна температура різко контрастує з гарячою водою, внаслідок чого вони одразу ж потріскаються та розваряться.
- Злипання: Коли пельмені кладуть прямо в киплячу воду, крохмаль на поверхні тіста активізується і змушує їх прилипати один до одного, що може зіпсувати страву.
Щоб приготувати смачні пельмені, які збережуть свою соковитість і насичений смак, прислухайтеся до цих порад:
- Заморожені пельмені можуть нагрітися до більш рівномірної температури, якщо перед приготуванням замочити їх у воді на кілька хвилин.
- Для досягнення найкращих результатів покладіть заморожені пельмені у воду температурою близько 50°C (122°F), але не киплячу.
- Для підтримання рівномірної температури варіння періодично додавайте трохи холодної води в процесі варіння.
Ці невеликі зміни у процесі приготування допоможуть вам отримати смачніші пельмені.
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