Точно не зліпляться: українкам нагадали 3 правила варки пельменів

Під час приготування пельменів багато українських господинь стикається з проблемами: вони злипаються, розварюються або не мають бажаного насиченого смаку.

Ось дві основні причини, через які не варто чекати, поки вода закипить:

Розварювання: Якщо ви використовуєте заморожені пельмені, їхня холодна температура різко контрастує з гарячою водою, внаслідок чого вони одразу ж потріскаються та розваряться. Злипання: Коли пельмені кладуть прямо в киплячу воду, крохмаль на поверхні тіста активізується і змушує їх прилипати один до одного, що може зіпсувати страву.

Щоб приготувати смачні пельмені, які збережуть свою соковитість і насичений смак, прислухайтеся до цих порад:

Заморожені пельмені можуть нагрітися до більш рівномірної температури, якщо перед приготуванням замочити їх у воді на кілька хвилин.

Для досягнення найкращих результатів покладіть заморожені пельмені у воду температурою близько 50°C (122°F), але не киплячу.

Для підтримання рівномірної температури варіння періодично додавайте трохи холодної води в процесі варіння.

Ці невеликі зміни у процесі приготування допоможуть вам отримати смачніші пельмені.