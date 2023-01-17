Яким знакам китайського гороскопу пощастить у 2023 році: названі три щасливчика

В 2023 році, який за китайським гороскопом вважається роком Кролика, щаститиме далеко не всім «тваринкам» зодіаку. Успішним він буде лише для народжених в рік Свині, Мавпи і Собаки. Ці тварини не ворогують із Кроликом, а тому представники відповідних знаків у 2023 році можуть розраховувати на успіх, гроші та удачу в коханні.

Свиня

Свиня за східними віруваннями вважається союзником Кролика. Їхня сумісність обгрунтована тим, що обоє дуже ніжні та мають м’який характер. Також Свиня, як і Кролик, легка на підйом і обожнює пригоди.

В 2023 році людям народженим у рік Свині, астрологи пророкують фінансових успіх. Всі зроблені інвестиції принесуть неочікувано великі прибутки.

Здоров’я у Свиней буде на заздрість кожному. Протягом 2023 року вони майже не хворітимуть. А в особистому житті на уроженців знаку чекає захоплива романтична пригода.

Найбільш успішними для Свиней у 2023 році будуть такі числа: 15, 22, 28, 44.

Мавпа

Мавп астрологи називають найкращими діловими партнерами для Кроликів. Їх об’єднують комунікабельність та творча креативність.

Цьогоріч Мавпи будуть дуже зосереджені на роботі і досягнуть у ній значних успіхів. Та астрологи радять їм не забувати і про відпочинок. Представникам знаку варто частіше гуляти та займатися спортом на свіжому повітрі.

У стосунках Мавп може настати кризовий момент, та вони зуміють вирішити непорозуміння з партнером. Хоча для цього уродженцям знаку можливо доведеться проаналізувати свої помилки, зроблені у попередніх стосунках.

Числа що принесуть Мавпам успіх у 2023 році: 4 та 9.

Собака

Собаку східні астрологи завжди бачили сердечним другом Кролика. У 2023 році головною сферою життя для Собак стане романтична. Самотні представники знаку шалено закохаються і з головою поринуть у стосунки. Справа може дійти навіть до шлюбу та дітей.

Сімейні ж Собаки укріплять свої стосунки з партнером. Вони почуватимуться так ніби знову закохалися у свого чоловіка/дружину. Деякі уродженці знаку навіть вирішать влаштувати собі другий медовий місяць.

Фінансові справи у Собак цьогоріч також підуть на лад. Деякі з представників знаку змінять роботу на більш високооплачувану, а інші вирішать відкрити власний бізнес.

Щасливи числа 2023 року для Собак: 5, 9, 23, 42, 56 та 63.