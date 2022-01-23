Вдвічі більше ніж в Польщі: заробітчани мріють перебратись в іншу європейську країну

За даними міжнародного агентства grc.ua серед українців, які розглядають можливість виїзду за кордон на тимчасову чи постійну роботу, 47,8% віддали б перевагу Німеччині. Чому ця країна так приваблює заробітчан із України?





Для одних важлива висока зарплата, для інших високий рівень життя та соціальні гарантії. Не важливо за якими критеріями вибирають країну, але Німеччина вибилася у лідери за популярністю серед наших заробітчан.

Середня зарплата по країні близько 66 тисяч в перерахунку на українські гривні. При цьому розподіл пропозицій від роботодавців виглядає так:

36% готові платити від 48,4 до 63,6 тис. грн.;

28% – 63,6-78,9 тис. грн.;

19% – 78,9 – 94,9 тис. грн.;

17% – більше 94,9 тис. грн..

Але далеко не всі професії цікавлять німецькі компанії. Традиційно на першому місці серед українських фахівців, на яких з нетерпінням чекають у Німеччині – IT (27% усіх пропозицій). Також цікавлять роботодавців педагоги (16%), менше потрібні менеджери та спеціалісти у сфері будівництва (по 8%). Замикають п’ятірку лідерів робітничі спеціальності (6%).

Але цікаво, що при вивченні заробітків спеціалістів різних сфер лідерська п’ятірка має дещо інший вигляд:

IT – майже 70 тис. грн.;

Робочий персонал – близько 62 тис. грн.;

Будівельна сфера – 50 тис.;

Продажі – 30 тис. грн.;

Освіта та наука – 25 тис. грн.

Цікаво, що робочі спеціальності значно обганяють по заробітках багато інших. Крім того, якщо фахівець високої кваліфікації, то знайти роботу набагато простіше. У цьому відношенні доходи фахівців у сферах інформаційних технологій та робочих напрямків майже зрівнялися. Для таких працівників компанії йдуть на різні пільги, навіть самі оформлюють візу і всю необхідну документацію для роботи на території країни.

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