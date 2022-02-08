Стало известно как пользоваться услугами Киевстар, Vodafone и lifecell бесплатно

Мобильная связь в Украине дорожает каждый год. Под влиянием инфляции и роста стоимости энергоносителей операторы просто вынуждены поднимать цены, чтобы не работать себе в убыток. Но как оказалось у самых популярных сотовых компаний Украины есть целый ряд сервисов, которыми можно пользоваться бесплатно. Так что, даже имея ноль на счету, можно ни в чем себе не отказывать.





Бесплатные сервисы Киевстар

У лидера мобильной связи Украины компании Киевстар сейчас немало как временных, так и постоянных предложений, за пользование которыми от абонентов не требуют дополнительной оплаты.

Во-первых, это так называемые «Суперсилы». В рамках данного предложения, клиенты могут дополнять свои тарифные планы бонусными услугами. Например, 100 мин звонков вне сети, 5 ГБ мобильного трафика, пакетом онлайн-телевидения и прочее. В качестве «Суперсил» оператор также предлагает бесплатную доставку от Rozetka Premium и скидки на заправочных станциях WOG.

Во-вторых, у Киевстара есть услуги, за которые оператор вообще не берет оплаты. В частности, в них входит «Радио Киевстар», которое предоставляет доступ к трем музыкальным каналам абсолютно бесплатно.

Кроме того, клиенты Киевстар могут безлимитно пользоваться 10 мобильными приложениями в роуминге. Среди этих приложений мессенджеры, туристические сервисы и карты, то есть все самое необходимое в поездке.

Бесплатные сервисы Vodafone

Второй по количеству абонентов оператор страны предлагает бесплатное использование сервисов YouTube и Video PASS в рамках программы «Музыка нон-стоп». С этой акцией вы в течение 2 месяцев будете иметь неограниченный доступ к:

YouTube Premium и YouTube Music Premium;

YouTube и YouTube Music без выключения при блокировке экрана, а также без рекламы;

Video PASS, включающий безлимит на сервисы YouTube, Apple Music, Shazam, Spotify, SoundCloud и Deezer.

По окончании акционного периода Video PASS будет стоить абонентам Vodafone 50 грн в месяц, а YouTube Premium – соответственно 99 грн в месяц.

Бесплатные сервисы lifecell

Самый молодой отечественный телеком-оператор lifecell в рамках популяризации мессенджера BiP предлагает абонентам бесплатные 100 МБ в месяц для пользования приложением в роуминге. К тому же, звонки с помощью функции BiP Out из-за границы в Украину оплачиваются как звонки по стране.

Кроме того оператор бесплатно предоставляет абонентам 50 ГБ облачного хранилища lifebox, где можно хранить личные файлы. А в тарифах серии «Platinum» можно получить бонусом 500 ГБ облачного пространства lifebox.

Пользователям тарифных планов «Хитмейкер» и «Platinum Лайф» предоставляется безлимитный доступ к услуге lifecell music. Тем временем у владельцев пакета «Смарт Лайф Феномен» не сгорают остаточные минуты, СМС и мегабайты даже после завершения предоплаченного месяца.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿