До кінця року в Україні здешевшають три популярних продукти: на чому зможемо зекономити

До завершення поточного року в Україні значно здешевшає кілька популярних продуктів. Зокрема більш доступною стане гречана крупа, курячі яйця та борошно. Чому та наскільки знизяться ціни на перелічені товари?

Як розповіла аналітикиня «Українського клубу аграрного бізнесу» Світлана Литвин, найбільше до кінця грудня 2022 року здешевшають гречка та яйця. Тобто саме ті продукти, які цьогоріч стали рекордсменами за зростанням цін. Та головною причиною їх здорожчання був дефіцит, а цю проблему українським аграріям вже майже вдалося вирішити.

За рахунок збільшення посівних площ під гречку в Україні зібрали хороший урожай цієї популярної крупи. Вистачить не лише на власне споживання, а й на експорт. Тож ціна на гречку вже почала поступово знижуватися.

З курячими яйцями ситуація аналогічна. З початку війни постраждало чимало птахоферм і виробничі потужності довелося зменшити. Та зараз на вітчизняних птахофермах вже звикли до роботи в умовах війни та почали збільшувати поголів’я курей-несушок. Таким чином до кінця року вартість курячих яєць може й не сягне довоєнних показників, але цей продукт точно перестане бути дірою в бюджеті українців.

Ще один топовий товар, ціна якого незабаром знизиться, назвала завідуюча відділом ціноутворення та аграрного ринку «Інституту аграрної економіки» Інна Сало. Вона анонсувала здешевлення борошна та інших продуктів переробки зерна. Ціни на цю групу товарів знизяться приблизно на 5%.

Крім того в «Інституті аграрної економіки» запевнили, що дефіциту продуктів харчування в Україні до кінця 2022 року не буде. Зокрема українцям не доведеться знову «полювати» на сіль, цукор та крупи, як це було в перші місяці війни. У населення не буде проблем із тим, щоб придбати базові продовольчі товари та прогодувати свої родини.