Три знаки зодіаку у січні стануть самотніми: їх стосункам прийде кінець

Січень для трьох знаків зодіаку стане одним з найгірших місяців 2023 року. На них чекають серйозні проблеми в романтичній сфері. Під питанням опиняться стосунки Овенів, Близнюків та Терезів. Хоча астрологи стверджують, що кохання можна врятувати, якщо прикласти достатньо зусиль.

Овен

Для Овенів перший місяць року стане справжнім випробуванням. Їхні стосунки «тріщатимуть по швах». Напруга між партнерами зростатиме з кожним днем, а вогняний характер Овена лише погіршить ситуацію.

Астрологи наполегливо радять Овенам на певний час дистанціюватися від парнера, наприклад ненадовго виїхати за місто. Представникам знаку просто необхідно побути наодинці з собою та розібратися у власних почуттях. Можливо вони зважать всі «за» і «проти» та приймуть рішеня розірвати стосунки. Та якщо все ж зрозуміють, що гра варта свічок, отримають шалену мотивацію працювати над своїми відносинами.

Близнюки

Уродженці знаку можуть раптово порвати з партнером після багаторічних стосунків. Однак астрологи радять Близнюкам не спішити з остаточним рішенням, особливо якщо до нього підштовхнуло нове захоплення. Людина, заради якої представник знаку вирішать покласти край попереднім відносинам, може їх сильно розчарувати.

Та навіть якщо нові стосунки все ж складуться, Близнюкам не варто витрачати на них надто багато емоцій та будувати «повітряні замки». Спершу потрібно як слід пізнати одне одного, а вже потім можна починати планувати спільне майбутнє.

Терези

Наприкінці місяця Терези ризикують залишитися самотніми. Причому втратити представники знаку можуть не лише кохану людину, а й звичне коло друзів та знайомих. Вони залишаться наодинці зі своїми страхами та негативними емоціями і почнуть відчайдушно шукати бодай якоїсь підтримки.

Нових стосунків у січні Терезам не обіцяють. Ба більше, рядять не шукати знайомства з представниками протилежної статі. Натомість подбати про власне здоров’я та психологічний стан. Адже лише зцілившись від колишніх травм, Терези знову зможуть по-справжньому закохатися.