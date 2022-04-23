В Україні ввели обмеження на деякі операції з кредитним картами

Національний банк України змінив свою політику стосовно квазі-кеш операцій. Тепер фізичні особи матимуть змогу поповнювати свої віртуальні гаманці, брокерські рахунки та купувати віртуальні активи лише за власні кошти у іноземній валюті.





Про нововведення Нацбанк повідомив на своєму офіційному сайті. Відповідна постанова №78 була прийнята правлінням регулятора 20 квітня. Ця постанова внесла зміни до правил роботи НБУ, прийнятих 24 лютого, а саме уточнила певні деталі щодо транскордонних операцій українців. Такі зміни були вмотивовані необхідністю запобігти виведенню капіталу з країни під час війни.

Згідно із новими правилами фізособи матимуть змогу придбати активи, що конвертуються у гроші, тобто відносяться до операцій квазі-кеш, виключно за всласну валюту. Тобто брати гроші з кредитного ліміту для таких цілей забороняється.

До операцій квазі-кеш, про які йдеться в постанові Нацбанку, відносяться:

поповнення електронних гаманців;

поповнення форекс-рахунків;

поповнення брокерських рахунків;

придбання віртуальних активів;

оплата дорожних чеків та ін.

Ліміт на квазі-кеш операції НБУ встановив на рівні 100 000 грн на місяць. Такі самі обмеження наразі діють і на міжнародні перекази P2P.

Також відомо, що здійснювати згадані безготівкові операції можна за допомогою карток, випущених до відкритих в іноземній валюті рахунків українців.

У Національному банку вважають, що зміна правил проведення українцями безготівкових валютних операцій покращить загальну ситуацію на валютному ринку країни. Таким чином буде створена оптимальна ситуація для подальшого пом’якшення політики банку та нівелювання тиску на державні валютні резерви.

Нагадаємо, що за підрахунками регулятора протягом першого місяця війни українські банки перерахували на користь провідних міжнародних платіжних систем 1,7 мільярда доларів. За першу ж половину квітня об’єм таких операцій склав 0,9 мільярда доларів. Тобто загальний обсяг безготівкових операцій з іноземною валютою у квітні найімовірніше буде більшим за березневі показники.