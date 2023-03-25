Відслідковування смартфона без геолокації: міф чи реальність?

У кожному сучасному смартфоні є геолокаційна служба, але далеко не всі користувачі готові ділитися цією інформацією. Звичайно, геопозицію можна відключити у будь-який момент, але, на жаль, це не означає, що смартфон стане невидимим. Якщо хтось захоче відстежити ваше місце розташування, йому це може вдасться.

Ось основні способи, якими можна “засікти” геопозицію смартфона.

1. По вишках стільникового зв’язку

Якщо ви кудись їдете або навіть йдете, пристрій постійно перепідключається до різних антенів стільникового зв’язку. Це робиться для того, щоб забезпечити якісніший сигнал від найближчої вишки.

Але при цьому інформація про це має оператор зв’язку. Причому він може не лише побачити, до яких антен ви підключалися, але й визначити час затримки сигналу між вежею та вашим смартфоном. На основі цієї інформації можна досить точно вирахувати відстань від антени, а отже – і ваше місцезнаходження.

2. Через громадські мережі Wi-Fi

Якщо ви заощаджуєте трафік і підключаєтеся до мереж Wi-Fi в кафе або готелі, ця інформація збережеться у провайдера мережі. В обмін на безкоштовне з’єднання вони збирають MAC-адреси ваших пристроїв, тобто унікальні ідентифікатори, які є у мережевого адаптера або картки в кожному девайсі.

Ця інформація використовується для журналів відвідування. У них фіксується ваша поява у будь-якій точці, яка обслуговується цим провайдером. Наприклад, якщо до нього підключено мережу кафе по всьому місту, то ви будете відзначені в кожному, яке відвідаєте.

3. За симуляторами вишок стільникового зв’язку

У деяких країнах існують так звані StingRays або симулятори вишок стільникового зв’язку (Cell-site simulators). Вони встановлюються спецслужбами для відстеження пристроїв, наприклад у кримінальних районах. Так як вони виробляють потужніший сигнал, ніж реальні вежі зв’язку, то смартфон автоматично підключається до них і тим самим видає своє (і ваше) місцезнаходження.

Втім, інформації про існування таких вишок в Україні немає.

4. За допомогою шпигунського ПЗ

Деякі шкідливі програми використовуються для відстеження геопозицій пристрою. Найчастіше така можливість є у троянів, наприклад, зараз один із найвідоміших «вірусів-наслідків» – це Skygofree, який маскується під оновлення для підвищення швидкості інтернет-з’єднання.

Але чи є спосіб зробити так, щоб смартфон дійсно не можна було відстежити? Припустимо, що GPS ви вже вимкнули. Що ще можна зробити?

1. Уникайте безкоштовного Wi-Fi

Безкоштовний Wi-Fi йде в комплекті зі збором даних. Вимкніть автоматичне підключення до мереж Wi-Fi в налаштуваннях і вмикайте його тільки там, де це безпечно .

2. Завантажуйте лише офіційні програми

В ідеалі також варто користуватися лише офіційними магазинами . Але якщо це неможливо, перед завантаженням перевіряйте відгуки на ПЗ, встановіть антивірус і регулярно скануйте свій пристрій.

3. Перевіряйте дозволи програм

Всім утилітам для роботи потрібні дозволи, але якщо ви помітили, що програмне забезпечення вимагає занадто багато (наприклад, доступу до контактів і геопозиції), то його варто обмежити в правах. Зробити це можна в налаштуваннях, а якщо такої опції немає, краще попрощатися з сумнівним додатком.

4. Оновлення програмного забезпечення

Оновлення операційної системи зазвичай включають покращення безпеки, що усувають уразливості в коді. Тому не забувайте регулярно завантажувати програмне забезпечення або налаштуйте його автоматичне оновлення.

5. Зробіть скидання до заводських налаштувань

Якщо ви вважаєте, що ваш смартфон скомпрометований, наприклад, шкідливим програмним забезпеченням, то крайній захід – скидання до заводських налаштувань. Пам’ятайте, що при цьому видаляться всі ваші дані, тому зробіть резервну копію.

І на жаль, навіть все це не позбавить вас від стеження повністю, адже оператор зв’язку, як і раніше, бачитиме ваше місцезнаходження. Заборонити йому робити це неможливо, і єдиний спосіб зникнути з радарів – відключити смартфон та витягти акумулятор .