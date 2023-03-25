Шкода смартфонів для для здоров’я: розвінчуємо 4 поширені міфи

Мобільні телефони є невід’ємною частиною нашого життя. І поки молодь не випускає гаджети з рук, люди старшого віку часто ставляться до смартфонів з недовірою та вважають їх небезпечними. В цьому матеріалі ми розвінчуємо популярні міфи про небезпеку смартфонів.

Міф 1. Смартфони випромінюють шкідливі рівні радіації

Факт: Насправді, смартфони випромінюють електромагнітні хвилі, так само як і багато інших пристроїв, які ми використовуємо щодня, такі як мікрохвильові печі, телевізори та радіо. Радіаційні рівні, випромінювані смартфонами, дуже низькі та не є шкідливими для здоров’я людини. Багато наукових досліджень довели, що використання смартфонів не є причиною раку чи інших серйозних захворювань.

Міф 2. Використання смартфонів може погіршити зір

Факт: Використання смартфонів не може погіршити зір, але довгі періоди роботи на комп’ютері або з іншими екранами можуть призвести до напруження очей. Щоб уникнути цього, рекомендується виконувати регулярні перерви під час роботи на комп’ютері та використовувати фільтри для захисту очей.

Міф 3. Використання смартфонів може спричинити безсоння

Факт: Якщо використовувати смартфон перед сном, це може перешкодити засинанню через вплив синього світла, яке випромінюється з екрану. Проте, це не пов’язано зі смартфонами самими по собі. Щоб уникнути цього, рекомендується не використовувати смартфон перед сном та встановлювати фільтри для зменшення синього світла. Сучасні смартфони мають широкий спектр налаштувань, які дозволяють зменшити негативний вплив синього кольору.

Міф 4. Використання мобільного телефону може спричинити рак головного мозку

Факт: Дослідження показали, що немає доказів, що використання мобільного телефону може спричинити рак головного мозку. Організація з оцінки радіаційного впливу (ICNIRP) встановлює міжнародні стандарти щодо безпеки використання радіочастотного випромінювання, що випускається мобільними телефонами. Ці стандарти забезпечують достатній рівень безпеки для користувачів.