Чи можуть представники військкомату вимагати ваші документи: пояснення юриста

З того часу, як в Україні запровадили воєнний стан, всі громадяни зобов’язані носити з собою документ,, який посвідчує особу. Та при першій вимозі надавати такі документи військовослужбовцям для перевірки. Однак не завжди вимога пред’явити документи є законною.
Юрист Поліна Марченко розповіла, в яких випадках представники військкомату можуть перевіряти ваші документи та коли вимога надати документи є недопустимою.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1456 військовослужбовці, представники військкоматів або територіальних центрів комплектування можуть перевіряти ваші документи лише в декількох випадках.
- особа схожа на особу, яка перебуває в розшуку чи вважається безвісти зниклою;
- є підстави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
- особа потрапила на території або об’єкт зі спеціальним пропускним режимом;
- в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні речовини чи інші речі, обіг яких обмежений або зовсім заборонений;
- особа перебуває в місці, де було вчинено кримінальне або адміністративне правопорушення, наприклад, місце дорожньо транспортної пригоди;
- зовнішні ознаки особи або транспортного засобу дають підстави вважати, що транспорт
- використовувався для вчинення правопорушення або є об’єктом вчинення правопорушення;
- порушення особою заборон, які ввели на території, де запроваджено воєнний стан.
Лише при такій умові представники територіальних центрів комплектування можуть зупинити вас та вимагати документи. У випадку вручення повістки, ви маєте всі підстави відмовитися від надання документів. Водночас, якщо у ває є відстрочка від мобілізації або ж ви не підлягєте мобілізації, достатньо надати відповідний документ.
Якщо ж такого при собі немає, то достатньо звернутися до Територіального центру комплектування з врученою повісткою та відповідними документами, що підтверджують відстрочку. В такому разі повістку,. видану раніше, анулюють.
Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація. Вона розпочалася з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України.
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