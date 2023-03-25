Чи можуть представники військкомату вимагати ваші документи: пояснення юриста

З того часу, як в Україні запровадили воєнний стан, всі громадяни зобов’язані носити з собою документ,, який посвідчує особу. Та при першій вимозі надавати такі документи військовослужбовцям для перевірки. Однак не завжди вимога пред’явити документи є законною.

Юрист Поліна Марченко розповіла, в яких випадках представники військкомату можуть перевіряти ваші документи та коли вимога надати документи є недопустимою.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1456 військовослужбовці, представники військкоматів або територіальних центрів комплектування можуть перевіряти ваші документи лише в декількох випадках.

особа схожа на особу, яка перебуває в розшуку чи вважається безвісти зниклою;

є підстави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

особа потрапила на території або об’єкт зі спеціальним пропускним режимом;

в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні речовини чи інші речі, обіг яких обмежений або зовсім заборонений;

особа перебуває в місці, де було вчинено кримінальне або адміністративне правопорушення, наприклад, місце дорожньо транспортної пригоди;

зовнішні ознаки особи або транспортного засобу дають підстави вважати, що транспорт

використовувався для вчинення правопорушення або є об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою заборон, які ввели на території, де запроваджено воєнний стан.

Лише при такій умові представники територіальних центрів комплектування можуть зупинити вас та вимагати документи. У випадку вручення повістки, ви маєте всі підстави відмовитися від надання документів. Водночас, якщо у ває є відстрочка від мобілізації або ж ви не підлягєте мобілізації, достатньо надати відповідний документ.

Якщо ж такого при собі немає, то достатньо звернутися до Територіального центру комплектування з врученою повісткою та відповідними документами, що підтверджують відстрочку. В такому разі повістку,. видану раніше, анулюють.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація. Вона розпочалася з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України.