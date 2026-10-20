Какой портативный зарядник стоит купить в 2026 году: большая ёмкость ещё не означает быструю зарядку

В Украине портативный аккумулятор уже давно перестал быть аксессуаром исключительно для путешествий. Из-за отключений электроэнергии внешние аккумуляторы используют дома, на работе и в дороге, а требования к ним за последние годы существенно изменились. Если раньше достаточно было модели с одним USB-портом, то сегодня от небольшого устройства ожидают возможности заряжать сразу несколько гаджетов, а иногда даже ноутбук.

Однако далеко не каждый портативный аккумулятор подходит для таких задач. Две модели с одинаковой ёмкостью 20 000 мА·ч могут кардинально отличаться по скорости зарядки, набору портов и совместимости с техникой. Именно поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цифры, напечатанные крупным шрифтом на упаковке.

Емкость не показывает, насколько быстро будет заряжаться смартфон

Самая распространенная ошибка покупателей — оценивать портативный аккумулятор исключительно по количеству миллиампер-часов. Например, модель на 30 000 мА·ч кажется явно лучше устройства на 20 000 мА·ч, хотя на практике всё зависит от сценария использования.

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Емкость определяет приблизительный запас энергии, тогда как за скорость её передачи отвечает мощность, которая измеряется в ваттах.

Недорогой портативный зарядный устройство может иметь аккумулятор емкостью 30 000 мА·ч, но выдавать всего 10–15 Вт. В таком случае даже современный смартфон будет заряжаться довольно медленно, не говоря уже о планшете или ноутбуке.

Для повседневной зарядки смартфона желательно выбирать модель мощностью не менее 20–30 Вт. Если же планируется подключать ноутбук, стоит рассматривать устройства мощностью 65–100 Вт, а для более мощных моделей могут понадобиться портативные зарядные устройства мощностью 140 Вт или более.

При этом необходимо проверять максимальную мощность именно одного порта USB-C. Надпись «100 Вт» на корпусе иногда означает суммарную мощность всех выходов, тогда как отдельный разъем может обеспечивать лишь 45 или 65 Вт.

USB-C пока не гарантирует быструю зарядку

Наличие современного разъема USB-C также не означает, что портативная зарядка поддерживает все необходимые технологии.

Одним из важнейших стандартов по-прежнему является USB Power Delivery, или USB PD. Он позволяет устройствам согласовывать необходимое напряжение и ток, благодаря чему один внешний аккумулятор может заряжать смартфоны, планшеты и совместимые ноутбуки.

Для большинства пользователей достаточно поддержки USB PD 3.0. Если требуется мощность свыше 100 Вт, стоит обратить внимание на реализацию USB PD 3.1 с Extended Power Range. Согласно спецификации USB Implementers Forum, стандарт предусматривает передачу мощности до 240 Вт при наличии совместимого оборудования.

Владельцам Samsung Galaxy особенно важно проверить поддержку PPS — технологии, позволяющей гибко регулировать параметры питания. Именно она используется для быстрой зарядки многих смартфонов Samsung мощностью до 45 Вт.

В случае с iPhone ключевую роль играет совместимость с USB Power Delivery, хотя максимальная скорость зарядки зависит от конкретной модели.

Для некоторых смартфонов Xiaomi, OPPO, OnePlus и других производителей ситуация сложнее. Их фирменные режимы сверхбыстрой зарядки могут требовать специального протокола, поэтому обычный powerbank с USB PD не всегда обеспечит заявленные производителем смартфона 80, 100 или 120 Вт.

Почему 20 000 мА·ч не хватает на четыре полных зарядки

Еще одна особенность, о которой покупатели часто узнают уже после покупки, касается реальной емкости.

Если у смартфона аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, логично предположить, что портативная зарядка емкостью 20 000 мА·ч позволит зарядить его четыре раза. Однако на практике результат, как правило, будет ниже.

Дело в том, что номинальную ёмкость внешнего аккумулятора обычно указывают для внутренних элементов с напряжением около 3,7 В. Во время зарядки устройства напряжение преобразуется, часть энергии теряется в виде тепла, а дополнительные потери возникают в кабеле и самом смартфоне.

Поэтому портативный аккумулятор емкостью 20 000 мА·ч содержит примерно 74 Вт·ч энергии, но не вся она поступит в аккумулятор телефона. Для современного смартфона с аккумулятором на 5000 мА·ч более реалистично рассчитывать примерно на две-три полные зарядки, в зависимости от эффективности оборудования и условий использования.

Что лучше покупать во время отключений света

Украинским пользователям важно учитывать также возможность быстро зарядить сам powerbank, когда электричество появляется лишь на несколько часов.

Модель емкостью 30 000 мА·ч с входной мощностью 10 Вт может заряжаться очень долго. Зато портативный аккумулятор меньшей ёмкости с поддержкой входного USB PD на 45–65 Вт способен значительно быстрее восстановить запас энергии.

Если устройство приобретается для питания роутера или оптического терминала, необходимо отдельно проверить выходное напряжение. Многие такие устройства работают от 9 или 12 В, поэтому обычного USB-выхода на 5 В без соответствующего преобразователя может оказаться недостаточно.

Кроме того, возможность одновременной зарядки самого powerbank и подключенного оборудования не всегда означает полноценную работу в качестве источника бесперебойного питания. Для роутера, который должен работать без перезагрузок, специализированный mini-UPS зачастую будет лучшим вариантом.

На чем точно не стоит экономить

Дешевые портативные зарядные устройства неизвестного происхождения могут иметь завышенные технические характеристики, некачественные аккумуляторные элементы и недостаточную защиту от перегрева, перегрузки или короткого замыкания.

Перед покупкой рекомендуется проверить репутацию производителя, наличие гарантии, указание фактической энергоемкости в Вт·ч и соответствие заявленным стандартам зарядки.

Отдельно стоит обратить внимание на кабель. Например, для передачи 100 Вт требуется соответствующий кабель USB-C с поддержкой тока 5 А. Обычный кабель, рассчитанный на 60 Вт, может ограничить возможности даже дорогого внешнего аккумулятора.

Тем, кто часто путешествует самолетами, следует помнить и об ограничениях авиакомпаний. Согласно рекомендациям IATA, портативные зарядные устройства обычно можно перевозить только в ручной клади, а для устройств с запасом энергии до 100 Вт·ч действуют наименее строгие ограничения. Конкретные правила перевозчика следует проверять перед полетом.

В результате универсальным выбором для большинства владельцев смартфонов станет портативная зарядка на 20 000 мА·ч с разъемом USB-C, поддержкой PD и PPS и мощностью не менее 30 Вт. Если же нужно заряжать ноутбук, целесообразнее обратить внимание на модели мощностью от 65 Вт.

Главное — выбирать внешний аккумулятор под конкретные устройства, а не только по самой большой цифре на упаковке. Ведь даже дорогой павербанк большой емкости может оказаться неудобным, если он не поддерживает нужные стандарты или слишком медленно заряжается сам.